Gemfields добыла изумруд весом 7 525 каратов на руднике Кагем

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Компания по добыче драгоценных камней Gemfields добыла изумруд весом 7 525 каратов на руднике Кагем (Kagem) в Замбии, ее доля в котором составляет 75%.

Горнодобывающая компания сообщила, что назвал камень «Чипембеле», что означает «носорог» на местном диалекте коренных народов бемба.

В сообщении Gemfields говорится, что камень был сформирован в почти идеальных условиях в большие, отчетливые шестиугольные кристаллические структуры со стекловидной поверхностью и богатым золотисто-зеленым оттенком.

«Этот замечательный драгоценный камень должен быть продан на следующем аукционе изумрудов Gemfields, и часть выручки от продажи пойдет на поддержку Программы сохранения национального заповедника Северная Луангва (North Luangwa) в Замбии с тем, чтобы помочь критически важным усилиям по сохранению черного носорога, - говорится в сообщении. - Отобранные изумруды премиум-класса, выставленные на аукцион, снова получат услугу от лаборатории Gübelin Gem Lab в плане «доказательства происхождения», которая включает в себя внедрение в драгоценные камни наночастиц с закодированной информацией, которая предоставляет ключевые сведения об их происхождении».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





