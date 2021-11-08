Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу открывает новые возможности в Китае

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Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам 2021 (International Jewellery & Diamond Conference Guangzhou, IJDC) в Гуанчжоу, которая состоялась 3 ноября 2021 года и была посвящена теме «Двойное обращение, новое развитие - от глобального ювелирного завода к глобальному ювелирному рынку», объединила авторитетных экспертов, принявших в ней участие с тем, чтобы поделиться своими взглядами на дальнейшую интеграцию с огромным потребительским рынком Китая и достижение экономического роста.

Участники говорили о новых возможностях для ювелирной отрасли, которые открывает политика в отношении порта свободной торговли Хайнань, о возможностях и проблемах для маркетинга природных бриллиантов, о наблюдениях за мировой алмазной отраслью и т. д., раскрывая новейшую информацию о движимом цифровыми технологиями глобальном промышленном развитии и международном и внутреннем экономическом сотрудничестве.

Международный саммит алмазной промышленности в Гуанчжоу принимали Гуанчжоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и стратегический партнер конференции компания Grand City. На сессии по природным бриллиантам «Цифра движет ростом» компании Sarine Technologies Ltd, GUOJI.PRO, Taobao Livestreamer, MAFFEO, CHJ Jewellery, Youzan, Zbird и другие поделились мнениями о том, как цифровые технологии способствуют преобразованию алмазной отрасли.

Одновременно проводились Конференция по продвижению инвестиций в ювелирную промышленность района Панью в 2021 году, церемония награждения конкурса дизайна ювелирных изделий со знаком зодиака «Тигр» на 2022 год и выставка дизайнерских работ студии 10*JDC с тем, чтобы продемонстрировать статус района Панью в ювелирной отрасли, превосходную инвестиционную и деловую среду, содействие сотрудничеству с национальными отраслями промышленности в области работы с брендами, достижения в сфере НИОКР, дизайна и маркетинга, а также то, что Китай является важным глобальным центром производства ювелирных изделий и одним из самых крупных потребительских рынков ювелирных изделий в мире. Ювелирная промышленность Китая выполняет двойную роль: и «мировой фабрики», и «мирового рынка».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





