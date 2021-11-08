Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу открывает новые возможности в Китае
Участники говорили о новых возможностях для ювелирной отрасли, которые открывает политика в отношении порта свободной торговли Хайнань, о возможностях и проблемах для маркетинга природных бриллиантов, о наблюдениях за мировой алмазной отраслью и т. д., раскрывая новейшую информацию о движимом цифровыми технологиями глобальном промышленном развитии и международном и внутреннем экономическом сотрудничестве.
Международный саммит алмазной промышленности в Гуанчжоу принимали Гуанчжоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и стратегический партнер конференции компания Grand City. На сессии по природным бриллиантам «Цифра движет ростом» компании Sarine Technologies Ltd, GUOJI.PRO, Taobao Livestreamer, MAFFEO, CHJ Jewellery, Youzan, Zbird и другие поделились мнениями о том, как цифровые технологии способствуют преобразованию алмазной отрасли.
Одновременно проводились Конференция по продвижению инвестиций в ювелирную промышленность района Панью в 2021 году, церемония награждения конкурса дизайна ювелирных изделий со знаком зодиака «Тигр» на 2022 год и выставка дизайнерских работ студии 10*JDC с тем, чтобы продемонстрировать статус района Панью в ювелирной отрасли, превосходную инвестиционную и деловую среду, содействие сотрудничеству с национальными отраслями промышленности в области работы с брендами, достижения в сфере НИОКР, дизайна и маркетинга, а также то, что Китай является важным глобальным центром производства ювелирных изделий и одним из самых крупных потребительских рынков ювелирных изделий в мире. Ювелирная промышленность Китая выполняет двойную роль: и «мировой фабрики», и «мирового рынка».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished