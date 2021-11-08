Успех выставки «JUNWEX Москва 2021»

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Выставка «JUNWEX Москва 2021», проводившаяся в в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации, завершила свою работу.

Организаторам удалось при соблюдении всех требований, обусловленных борьбой с коронавирусной инфекцией, обеспечить участникам условия для полноценной работы по поставкам товара в ювелирные магазины по всей стране, а москвичам и гостям столицы России - порадовать себя замечательными драгоценными подарками.

По отзывам ведущих отечественных ювелирных предприятий, выставка прошла успешно, достигнуты хорошие коммерческие результаты. В Москву приехали ритейлеры приехали не только из всех регионов России и стран ближнего зарубежья, но и владельцы бутиков из Германии, Польши и ряда других государств.

Весьма востребованным оказался введенный организаторами новый вариант Биржи деловых контактов: переговоры, выбор изделий и заключение договоров велись на этой площадке постоянно в течение всех дней работы выставки.

«JUNWEX Москва» посетили и представители Ассоциации ювелиров Турции - организаторы экспозиции Jewellery Antalya, с которыми встретились руководители Клуба «Российская Ювелирная Торговля». Итогом стало согласование специальных условий участия представителей ювелирного бизнеса из России в январской выставке в Анталье.

Деловая программа «JUNWEX Москва» была организована в актуальном гибридном формате, совмещающем онлайн- и офлайн-активности.

Традиционно в рамках выставки состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Надежный партнер». Почетные дипломы получили: ЮД «Кристалл» (Липецк), «Славия» (Республика Беларусь), ТД «Золотая Русь» (Хабаровск), ИП Щекотова К.О. (Москва).

Хорошей традицией становится и награждение молодых дизайнеров. Этот международный конкурс, организуемый совместно с Фондом Сары Фаберже, представителями Клуба итальянских производителей Degli Orefi и брендом Roberto Bravo, проводится уже второй раз. В этом году победителями стали четыре проекта, созданные молодыми талантами из разных городов России.

В рамках Дня геммолога состоялись лекции ведущих специалистов, посвященные работе с синтетическими камнями, технологиям идентификации в и огранки бриллиантов, а также оценке стоимости цветных ювелирных камней.

В рамках Дня дизайнера прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве между медиа-холдингом JUNWEX и проектом WorldSkills в компетенции «Ювелирное дело».

Творческой доминантой выставки традиционно стал Всероссийский конкурс «Лучшие украшения России», результаты которого будут опубликованы в следующем номере журнала «Ювелирная Россия», а торжественное чествование победителей пройдет в Санкт-Петербурге, на февральской выставке JUNWEX.



Алекс Шишло для Rough&Polished





