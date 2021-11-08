Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Успех выставки «JUNWEX Москва 2021»
Организаторам удалось при соблюдении всех требований, обусловленных борьбой с коронавирусной инфекцией, обеспечить участникам условия для полноценной работы по поставкам товара в ювелирные магазины по всей стране, а москвичам и гостям столицы России - порадовать себя замечательными драгоценными подарками.
По отзывам ведущих отечественных ювелирных предприятий, выставка прошла успешно, достигнуты хорошие коммерческие результаты. В Москву приехали ритейлеры приехали не только из всех регионов России и стран ближнего зарубежья, но и владельцы бутиков из Германии, Польши и ряда других государств.
Весьма востребованным оказался введенный организаторами новый вариант Биржи деловых контактов: переговоры, выбор изделий и заключение договоров велись на этой площадке постоянно в течение всех дней работы выставки.
«JUNWEX Москва» посетили и представители Ассоциации ювелиров Турции - организаторы экспозиции Jewellery Antalya, с которыми встретились руководители Клуба «Российская Ювелирная Торговля». Итогом стало согласование специальных условий участия представителей ювелирного бизнеса из России в январской выставке в Анталье.
Деловая программа «JUNWEX Москва» была организована в актуальном гибридном формате, совмещающем онлайн- и офлайн-активности.
Традиционно в рамках выставки состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Надежный партнер». Почетные дипломы получили: ЮД «Кристалл» (Липецк), «Славия» (Республика Беларусь), ТД «Золотая Русь» (Хабаровск), ИП Щекотова К.О. (Москва).
Хорошей традицией становится и награждение молодых дизайнеров. Этот международный конкурс, организуемый совместно с Фондом Сары Фаберже, представителями Клуба итальянских производителей Degli Orefi и брендом Roberto Bravo, проводится уже второй раз. В этом году победителями стали четыре проекта, созданные молодыми талантами из разных городов России.
В рамках Дня геммолога состоялись лекции ведущих специалистов, посвященные работе с синтетическими камнями, технологиям идентификации в и огранки бриллиантов, а также оценке стоимости цветных ювелирных камней.
В рамках Дня дизайнера прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве между медиа-холдингом JUNWEX и проектом WorldSkills в компетенции «Ювелирное дело».
Творческой доминантой выставки традиционно стал Всероссийский конкурс «Лучшие украшения России», результаты которого будут опубликованы в следующем номере журнала «Ювелирная Россия», а торжественное чествование победителей пройдет в Санкт-Петербурге, на февральской выставке JUNWEX.
Алекс Шишло для Rough&Polished