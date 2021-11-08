Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Mountain Province объявила о назначении Марка Уолла президентом и главным исполнительным директором
Уолл имеет более чем 25-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности по всему спектру руководящих, операционных, коммерческих и экологических функций. Совсем недавно Уолл занимал пост генерального директора Streams Gold Mining, дочерней компании гонконгской Shandong Gold Mining, одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по рыночной капитализации.
"Его опыт работы в крупных совместных предприятиях и развитии бизнеса будет иметь решающее значение для взаимодействия с нашим партнером по совместному предприятию в области операционной деятельности и разведки вблизи шахт, а также сосредоточения внимания на крупных и высокоперспективных разведочных объектах, которые окружают шахту Гахчо Куэй (Gahcho Kué), которая на 100 % принадлежит компании Mountain Province Diamonds. Господин Уолл будет базироваться в Калгари, Канада, где также находится канадский офис DeBeers, и в непосредственной близости от рудника Гахчо Куэй и разведочных районов Kennady (Diamonds)", - прокомментировал Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), неисполнительный президент компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished