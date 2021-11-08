Mountain Province объявила о назначении Марка Уолла президентом и главным исполнительным директором

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила о назначении Марка Уолла (Mark Wall) президентом, главным исполнительным директором и директором компании с 15 ноября 2021 года.

Уолл имеет более чем 25-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности по всему спектру руководящих, операционных, коммерческих и экологических функций. Совсем недавно Уолл занимал пост генерального директора Streams Gold Mining, дочерней компании гонконгской Shandong Gold Mining, одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по рыночной капитализации.

"Его опыт работы в крупных совместных предприятиях и развитии бизнеса будет иметь решающее значение для взаимодействия с нашим партнером по совместному предприятию в области операционной деятельности и разведки вблизи шахт, а также сосредоточения внимания на крупных и высокоперспективных разведочных объектах, которые окружают шахту Гахчо Куэй (Gahcho Kué), которая на 100 % принадлежит компании Mountain Province Diamonds. Господин Уолл будет базироваться в Калгари, Канада, где также находится канадский офис DeBeers, и в непосредственной близости от рудника Гахчо Куэй и разведочных районов Kennady (Diamonds)", - прокомментировал Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), неисполнительный президент компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





