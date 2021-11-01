Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Вчера
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
КМНС Таймыра заявили о своих проблемах на полях СОР26
«Мы прекрасно понимаем, что цивилизацию не остановить. Но мы также не понимаем, как цивилизация не может понять нас, как нам жить в этой цивилизации», - поделился своими опасениями Геннадий Щукин.
«Мы запустили цивилизацию на нашу территорию, на наши реки, надеясь, что нашу жизнь они не тронут, и мы будем жить дружно, совместно, не теряя дружбу тех людей, которые живут со светом, и тех людей, которые с природой живут. Но случилась так, что цивилизация оступилась. В 2020 году у нас вылилось 20 с лишним тысяч тонн дизтоплива в воду, в реки наши (авария на ТЭЦ-3 в Норильске – ред.). «Норильский никель» тому виной», - заявил Геннадий Щукин.
Тем не менее, как отмечает глава общины «Амяксин», «Норильский никель» это понимает, и старается изменить ситуацию». По его словам, «сейчас мы ведем переговоры с «Норильским никелем», и они стараются нас услышать и прийти к порядку согласно международным правилам, найти нашу нить жизни и помочь нам».
«Поэтому прошу эту весть разнести по всему миру, чтобы вы помогли нам найти правильный путь решения с «Норильским никелем», и с нашими народами, и помочь решению нашей проблемы», - призвал с высокой трибуны мировой конференции Геннадий Щукин. - Ведь мы не технологи, не инженеры и не экологи, мы всего лишь знаем, что есть рыба, что есть мясо – это позволяет нам жить». Он отметил, что «они («Норникель – ред.») нам стараются помочь», но «я надеюсь, что COP26 в этом нам поможет».
Председатель семейной родовой общины долган "Амяксин" Геннадий Щукин – известный и авторитетный защитник прав коренных народов. После аварии на норильской ТЭЦ-3 он с десятком других активистов обратился в крупные международные компании Tesla, BASF и др. и банки с требованием объявить бойкот продукции компании «Норникель».
Владимир Малахов, Rough&Polished