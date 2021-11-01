КМНС Таймыра заявили о своих проблемах на полях СОР26

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На Международном форуме коренных народов по изменению климата (International Indigenous peoples’ forum on climate change) в рамках Конференции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго председатель семейной родовой общины долган «Амяксин» (Таймыр) Геннадий Щукин в своем выступлении обозначил насущные проблемы влияния промышленных компаний на традиционную среду обитания коренных народов. Вместе с тем, он отметил, что компания «Норникель» стремится к изменению ситуации.

«Мы прекрасно понимаем, что цивилизацию не остановить. Но мы также не понимаем, как цивилизация не может понять нас, как нам жить в этой цивилизации», - поделился своими опасениями Геннадий Щукин.

«Мы запустили цивилизацию на нашу территорию, на наши реки, надеясь, что нашу жизнь они не тронут, и мы будем жить дружно, совместно, не теряя дружбу тех людей, которые живут со светом, и тех людей, которые с природой живут. Но случилась так, что цивилизация оступилась. В 2020 году у нас вылилось 20 с лишним тысяч тонн дизтоплива в воду, в реки наши (авария на ТЭЦ-3 в Норильске – ред.). «Норильский никель» тому виной», - заявил Геннадий Щукин.

Тем не менее, как отмечает глава общины «Амяксин», «Норильский никель» это понимает, и старается изменить ситуацию». По его словам, «сейчас мы ведем переговоры с «Норильским никелем», и они стараются нас услышать и прийти к порядку согласно международным правилам, найти нашу нить жизни и помочь нам».

«Поэтому прошу эту весть разнести по всему миру, чтобы вы помогли нам найти правильный путь решения с «Норильским никелем», и с нашими народами, и помочь решению нашей проблемы», - призвал с высокой трибуны мировой конференции Геннадий Щукин. - Ведь мы не технологи, не инженеры и не экологи, мы всего лишь знаем, что есть рыба, что есть мясо – это позволяет нам жить». Он отметил, что «они («Норникель – ред.») нам стараются помочь», но «я надеюсь, что COP26 в этом нам поможет».

Председатель семейной родовой общины долган "Амяксин" Геннадий Щукин – известный и авторитетный защитник прав коренных народов. После аварии на норильской ТЭЦ-3 он с десятком других активистов обратился в крупные международные компании Tesla, BASF и др. и банки с требованием объявить бойкот продукции компании «Норникель».



Владимир Малахов, Rough&Polished







