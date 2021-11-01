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11 октября 2021
Пленарное заседание Кимберлийского процесса 2021: время действовать
Г-н Ашер отметил, что Пленарное заседание проходит в то время, когда молодые потребители все чаще выражают свои требования быть уверенными в социальных и экологических характеристиках продуктов, которые они покупают, и подчеркнул, что алмазная промышленность способна оправдать ожидания этих потребителей. Но участники Кимберлийского процесса должны действовать, чтобы расширить упомянутое выше определение.
Пятидневное пленарное заседание КП началось вчера как гибридное мероприятие с очными встречами в Москве, к которым присоединились в видеоконференции делегаты со всего мира. Заседание принимает Правительство Российской Федерации, которое в настоящее время является Председателем КП.
«Алмаз - это продукт, который может либо соответствовать устремлениям этого нового поколения в качестве природного ресурса с потенциалом обеспечения устойчивых экономических и социальных возможностей для сообществ, которые его производят, либо быть отвергнутым как предмет роскоши, не являющийся предметом первой необходимости. У нас есть возможность решить проблему этого выбора, но мы можем сделать это только действиями, а не пустыми словами», - сказал г-н Ашер.
Президент WDC признал, что в этом направлении был достигнут некоторый положительный прогресс, например, с недавно предложенными принципами в рамках инициативы «Форма 7», заявив: «Я благодарю председателя и заместителя председателя за введение семи принципов поиска природных алмазов из ответственных источников. «Форма 7», как мы их теперь называем, давно назрела и может стать маяком для обсуждений, которые состоятся на этой неделе».
Говоря о том, почему Кимберлийский процесс так и не смог добиться прогресса по этому важнейшему вопросу, г-н Ашер спросил: «Почему мы так упорно терпим неудачи в достижении существенного прогресса в вопросе о расширении определения конфликтных алмазов – ведь это шаг, который, как почти все мы понимаем, является необходимым?»
Президент WDC напомнил аудитории о своем прогнозе, сделанном им на июньской межсессионной встрече КП и касавшемся риска возникновения двухуровневой алмазной отрасли. Верхний, более устоявшийся уровень компаний, которые могут независимо контролировать свои цепочки поставок, способен оправдать ожидания потребителей. Но на более низком, менее устоявшемся уровне, доля рынка для компаний будет сокращаться, часто не по их вине, сказал он. И жертвами такого исхода будут «отдельные люди, сообщества и целые экономики, которые полагаются на доходы, полученные от алмазов, в плане получения средств для своего существования и будущего развития», заявил г-н Ашер.
Он отметил роль, которую обновленная система гарантий WDC, запущенная 21 сентября, может сыграть в устранении этого риска, заявив, что новая Система «продолжает поддерживать торговлю алмазами, соответствующими Сертификационной схеме Кимберлийского процесса (ССКП) по всей цепочке поставок, и в то же время указывает на то, что они соответствуют универсальным правам человека и трудовым правам, а также основным принципам противодействия коррупции и борьбе с отмывание денег».
Г-н Ашер также выразил озабоченность WDC по поводу вето в Совете Безопасности ООН на бюджет Группы экспертов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), которую он назвал ушами и глазами ООН на местах и которая объективно информирует о проблемах в стране.
Что касается WDC, то он в настоящее время считает, что нет оснований для расширения «зеленых зон» в ЦАР, сказал президент WDC, имея в виду контролируемые районы кустарной добычи алмазов, из которых разрешен экспорт в соответствии с правилами Кимберлийского процесса. «Кроме того, если условия новой операционной структуры выполняться не будут, то мы должны вернуться к старой структуре. Другими словами, мы должны вернуться к проведению инспекций до того, как отгрузка алмазов для экспорта из ЦАР будет одобрена, а не после того, как она уже осуществлена», - сказал он.
Владимир Малахов, Rough&Polished