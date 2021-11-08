Конференция по продвижению алмазного сектора Анголы

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Первая Ангольская международная алмазная конференция (Angola International Diamond Conference, AIDC), которая запланирована на конец этого месяца, будет, среди прочего, стремиться продвигать алмазы страны как стратегический минерал для диверсификации экономики.

Агентство новостей Angop процитировало госсекретаря страны по минеральным ресурсам Жаниу Коррея Виктора (Jânio Correia Victor), который сказал, что на мероприятии, которое будет проводиться в Центре разработки алмазов Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub) в провинции Южная Лунда, будут рассмотрены геологические и горнодобывающие исследования, разведка алмазов в Анголе, технологические инновации, логистика и финансирование алмазных проектов.

Он сказал, что участники конференции, предназначенной только для приглашенных, соберут вместе министров горнодобывающей промышленности основных африканских алмазодобывающих стран, руководителей алмазных компаний, национальных и международных экспертов в отрасли, а также бизнесменов, приверженных стратегии страны по диверсификации, интеграции и экономическому росту.

Ангола намерена произвести 9 млн каратов алмазов в этом году против примерно 8 млн каратов в 2020 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





