Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Конференция по продвижению алмазного сектора Анголы
Агентство новостей Angop процитировало госсекретаря страны по минеральным ресурсам Жаниу Коррея Виктора (Jânio Correia Victor), который сказал, что на мероприятии, которое будет проводиться в Центре разработки алмазов Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub) в провинции Южная Лунда, будут рассмотрены геологические и горнодобывающие исследования, разведка алмазов в Анголе, технологические инновации, логистика и финансирование алмазных проектов.
Он сказал, что участники конференции, предназначенной только для приглашенных, соберут вместе министров горнодобывающей промышленности основных африканских алмазодобывающих стран, руководителей алмазных компаний, национальных и международных экспертов в отрасли, а также бизнесменов, приверженных стратегии страны по диверсификации, интеграции и экономическому росту.
Ангола намерена произвести 9 млн каратов алмазов в этом году против примерно 8 млн каратов в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished