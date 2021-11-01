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11 октября 2021
Lucapa Diamond извлекла 13 алмазов из валовых кимберлитовых проб на Луло
Образец L028 объемом 2 192 м3 был переработан на установке для работы с аллювиальной рудой на руднике Луло, и самым крупным извлеченным камнем был белый алмаз весом 0,93 карата, а самый крупный извлеченный алмаз типа IIa весил 0,59 карата.
Фото Lucapa Diamond (слева направо): алмазы 0,93, 0,59, 0,49, 0,41 и 0,30 карата, извлеченные из кимберлитовой пробы L028.
Lucapa Diamond также сообщила, что восемь из 13 извлеченных камней были классифицированы колориметром компании Yehuda как алмазы типа IIa.
«Кимберлит L028 дал результат по алмазоносности, содержащий необычно высокую долю редких алмазов типа IIa, — сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Это особенно важный результат, учитывая добычу на соседнем дающем дорогостоящие камни горнодобывающем участке 46, и он подчеркивает важность нашего текущего внимания к водосборному бассейну реки Кангидж (Canguige), поскольку мы работаем над обнаружением первоисточника».
Он сказал, что компания и ее партнеры продолжат свой методический подход к разведке, беря пробы на оставшихся приоритетных кимберлитах и целевых участках в водосборе Кангидж.
В образце L028 содержится наибольшее количество алмазов по сравнению с любым образцом кимберлитовой пробы, отобранной на водосборе Кангидж на сегодняшний день, и это является продолжением результатов, полученных в аллювиальной пробе, взятой из реки Кангигидж в 2020 году, где 1 865 кубических метров гравия дали 30,3 карата алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished