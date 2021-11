Phillips объявил о рекордном объеме продаж за всю историю часового аукциона

Аукционный дом Phillips по итогам совместного с компанией Bacs & Russo 14-го Женевского аукциона часов 5 и 7 ноября получил от продажи лотов в общей сложности 68, 2 млн швейцарских франков ($74,4 млн / 64,5 млн евро).

Значительно превысив предпродажную оценку лотов в 21,4 - 41,2 млн швейцарских франков, Phillips достиг самого высокого суммарного объема продаж часов за всю историю аукциона.

Все 12 лучших лотов превысили отметку в 1 млн швейцарских франков. Звездный лот - наручные часы Philippe Dufour Grande et Petite Sonnerie №1 из желтого золота после исключительной «войны» ставок были в конечном итоге проданы за 4,75 млн швейцарских франков. Это стало новым мировым рекордом не только для любых часов марки Philippe Dufour, проданных на аукционе, но и для любых часов от независимого производителя.

Четыре модели часов Philippe Dufour, впервые представленные на аукционе, включали наручные часы Grande et Petite Sonnerie, карманные часы Grande et Petite Sonnerie, модель Duality №8 и модель Simplicity № 57. Вместе они были проданы за впечатляющие 11,4 млн швейцарских франков.



Алекс Шишло для Rough&Polished