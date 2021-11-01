FCRF: в третьем квартале цена на цветные бриллианты выросла на 0,7%

Сегодня Новости

Объявляя результаты третьего квартала 2021 года, Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) сообщает в рамках своего Индекса цветных бриллиантов (Fancy Color Diamond Index), что цены на эти камни продолжают расти по всем направлениям, увеличившись на 0,7% в этом квартале и на 1,1% за год. В общем росте лидировали голубые камни (0,8%), за ними следуют розовые и желтые (0,7% и 0,6% соответственно).

В третьем квартале цены на розовые бриллианты продолжали расти в первую очередь в категориях Fancy и Fancy Vivid. Стоимость камней весом в один карат в категории Fancy Pink выросла на 1,8%, а камни весом 5 каратов в категории Fancy Vivid Pink подорожали на 1,7%. Самые низкие показатели были отмечены среди камней весом 3 карата в категории Fancy, где цены снизились на 0,3%.

В третьем квартале цены на голубые бриллианты продолжали расти, и на графиках лидирует категория Fancy Vivid Blue: камни весом 8 каратов выросли в цене на 2%; камни весом 5 каратов выросли в цене на 1,9%; и камни весом 1 карат подорожали на 1,5%. Категория Fancy Intense показала самый низкий рост на 0,4%, а бриллианты весом 2 карата подешевели на 1,1%.

Как и в случае с розовыми и голубыми бриллиантами, цены на желтые бриллианты выросли по сравнению с предыдущим кварталом. В основном это связано с удорожанием в весовых категориях от 5 до 10 каратов. Среди более мелких бриллиантов выделялась категория Fancy Vivid Yellow, где каратники подорожали на 1,9%.

Член Консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) пояснил: «Это повышение было действительно ожидаемым, поскольку цены на цветные бриллианты были слишком низкими в течение длительного времени. На мой взгляд, большинство цветовых категорий будут продолжать расти в цене в течение следующих двух лет, особенно желтая категория всех оттенков».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





