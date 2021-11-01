Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Вчера
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
FCRF: в третьем квартале цена на цветные бриллианты выросла на 0,7%
В третьем квартале цены на розовые бриллианты продолжали расти в первую очередь в категориях Fancy и Fancy Vivid. Стоимость камней весом в один карат в категории Fancy Pink выросла на 1,8%, а камни весом 5 каратов в категории Fancy Vivid Pink подорожали на 1,7%. Самые низкие показатели были отмечены среди камней весом 3 карата в категории Fancy, где цены снизились на 0,3%.
В третьем квартале цены на голубые бриллианты продолжали расти, и на графиках лидирует категория Fancy Vivid Blue: камни весом 8 каратов выросли в цене на 2%; камни весом 5 каратов выросли в цене на 1,9%; и камни весом 1 карат подорожали на 1,5%. Категория Fancy Intense показала самый низкий рост на 0,4%, а бриллианты весом 2 карата подешевели на 1,1%.
Как и в случае с розовыми и голубыми бриллиантами, цены на желтые бриллианты выросли по сравнению с предыдущим кварталом. В основном это связано с удорожанием в весовых категориях от 5 до 10 каратов. Среди более мелких бриллиантов выделялась категория Fancy Vivid Yellow, где каратники подорожали на 1,9%.
Член Консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) пояснил: «Это повышение было действительно ожидаемым, поскольку цены на цветные бриллианты были слишком низкими в течение длительного времени. На мой взгляд, большинство цветовых категорий будут продолжать расти в цене в течение следующих двух лет, особенно желтая категория всех оттенков».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished