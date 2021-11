GZDE и GDGJE намерены построить современный сервисный центр для алмазной и ювелирной промышленности

Сегодня Новости

Шестая Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам 2021 года в Гуанчжоу, организованная Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита (Guangdong Gems & Jade Exchange, GDGJE), прошла 3 ноября 2021 года под руководством Народного правительства района Панью, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China), Китайской ассоциации золота (China Gold Association), компании Guangdong Exchange Holding Group Co., Ltd. и других международных организаций.

На церемонии открытия две биржи подписали соглашения с партнерами по Стратегическому промышленному сотрудничеству Гранд-Сити, Проекту стратегического сотрудничества с компанией ECO Tech Pte. Ltd., Проекту стратегического сотрудничества с Конгрессом Международного союза кооперации 2021 года, Проекту стратегического сотрудничества по совместному строительству торгового центра беспошлинной торговли ювелирными изделиями за пределами острова Хайнань, Проекту сотрудничества в рамках аукциона по цветным драгоценным камням с тем, чтобы объединить внутренние и внешние ресурсы отрасли и построить современный диверсифицированный сервисный центр для алмазной и ювелирной промышленности.

GDGJE официально опубликовала содержание документа о строительстве Национального центра инноваций и исследований в ювелирной промышленности. Он будет расположен в экономическом парке промышленной штаб-квартиры района Панью в Гуанчжоу с общим объемом инвестиций около 228,88 млн юаней, и его планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2024 году.

GZDE также объявила о запуске службы IntLab Diamond, которая предоставляет решения на случай, если потребуются международные сертификаты на бриллианты, ограненные в Китае, и о запуске аукционного сервиса для сырья цветных драгоценных камней.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished