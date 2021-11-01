Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Вчера
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
GZDE и GDGJE намерены построить современный сервисный центр для алмазной и ювелирной промышленности
На церемонии открытия две биржи подписали соглашения с партнерами по Стратегическому промышленному сотрудничеству Гранд-Сити, Проекту стратегического сотрудничества с компанией ECO Tech Pte. Ltd., Проекту стратегического сотрудничества с Конгрессом Международного союза кооперации 2021 года, Проекту стратегического сотрудничества по совместному строительству торгового центра беспошлинной торговли ювелирными изделиями за пределами острова Хайнань, Проекту сотрудничества в рамках аукциона по цветным драгоценным камням с тем, чтобы объединить внутренние и внешние ресурсы отрасли и построить современный диверсифицированный сервисный центр для алмазной и ювелирной промышленности.
GDGJE официально опубликовала содержание документа о строительстве Национального центра инноваций и исследований в ювелирной промышленности. Он будет расположен в экономическом парке промышленной штаб-квартиры района Панью в Гуанчжоу с общим объемом инвестиций около 228,88 млн юаней, и его планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2024 году.
GZDE также объявила о запуске службы IntLab Diamond, которая предоставляет решения на случай, если потребуются международные сертификаты на бриллианты, ограненные в Китае, и о запуске аукционного сервиса для сырья цветных драгоценных камней.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished