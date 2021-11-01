Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Сегодня
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Только 3% алмазов, добываемых в Анголе, проходят огранку в этой стране
Информационное агентство Angop приводит слова генерального директора компании Эужениу Браву да Роза (Eugénio Bravo Da Rosa), который сказал, что у страны есть цель поднять этот показатель до 20% и даже выше, если будут увеличены инвестиции в обучение персонала в техническом и научном отношении.
«Заседания по наращиванию потенциала проводятся в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Diamond Development Hub of Saurimo) в провинции Южная Лунда с целью консолидации усилий по достижению этой цели», - сказал руководитель Sodiam перед первой Международной алмазной конференцией в Анголе (International Diamond Conference in Angola, AIDC), запланированной на конец месяца.
Исполнительный директор Endiama Жозе Ганга Жуниор (José Ganga Júnior) сказал, что для обеспечения качественных услуг жизненно важно иметь сотрудников с научно-техническими знаниями.
Ангола планирует производить 14 млн каратов добываемого промышленным путем алмазного сырья в год.
В прошлом году в стране было добыто около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished