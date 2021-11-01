Только 3% алмазов, добываемых в Анголе, проходят огранку в этой стране

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Согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на Sodiam, Ангола осуществляет огранку только 3% алмазов, добываемых в стране, в то время как остальная часть идет в такие страны, как Индия.

Информационное агентство Angop приводит слова генерального директора компании Эужениу Браву да Роза (Eugénio Bravo Da Rosa), который сказал, что у страны есть цель поднять этот показатель до 20% и даже выше, если будут увеличены инвестиции в обучение персонала в техническом и научном отношении.

«Заседания по наращиванию потенциала проводятся в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Diamond Development Hub of Saurimo) в провинции Южная Лунда с целью консолидации усилий по достижению этой цели», - сказал руководитель Sodiam перед первой Международной алмазной конференцией в Анголе (International Diamond Conference in Angola, AIDC), запланированной на конец месяца.

Исполнительный директор Endiama Жозе Ганга Жуниор (José Ganga Júnior) сказал, что для обеспечения качественных услуг жизненно важно иметь сотрудников с научно-техническими знаниями.

Ангола планирует производить 14 млн каратов добываемого промышленным путем алмазного сырья в год.

В прошлом году в стране было добыто около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





