Эксклюзив
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«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
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25 октября 2021
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11 октября 2021
Firestone Diamonds назначает Роба де Претто генеральным директором вместо Босмы
Компания заявила, что его назначение последовало за решением Пола Босмы (Paul Bosma) уйти в отставку - он в течение семи лет занимал пост генерального директора, и теперь преследует другие интересы.
Однако Босма останется в совете директоров Firestone Diamonds в новом качестве директора без исполнительных полномочий с тем, чтобы обеспечить оперативное управление компанией и плавную смену руководства.
«Мы рады объявить о назначении Роба де Претто новым генеральным директором, - сказал председатель совета директоров компании Патрик Мейер (Patrick Meier). - Роб имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли, и мы ждем его вклада в продвижение компании к возобновлению добычи на руднике Ликхобонг».
Де Претто совсем недавно был главным операционным директором и исполняющим обязанности главного исполнительного директора государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Он имеет 39-летний опыт работы в алмазной отрасли, из которых 32 года он провел в De Beers и Anglo American на различных производственных и руководящих должностях.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished