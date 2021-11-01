Firestone Diamonds назначает Роба де Претто генеральным директором вместо Босмы

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Компания Firestone Diamonds, владеющая 75% алмазного рудника Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, назначила Роба де Претто (Rob de Pretto) своим новым исполнительным директором с 1 ноября 2021 года.

Компания заявила, что его назначение последовало за решением Пола Босмы (Paul Bosma) уйти в отставку - он в течение семи лет занимал пост генерального директора, и теперь преследует другие интересы.

Однако Босма останется в совете директоров Firestone Diamonds в новом качестве директора без исполнительных полномочий с тем, чтобы обеспечить оперативное управление компанией и плавную смену руководства.

«Мы рады объявить о назначении Роба де Претто новым генеральным директором, - сказал председатель совета директоров компании Патрик Мейер (Patrick Meier). - Роб имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли, и мы ждем его вклада в продвижение компании к возобновлению добычи на руднике Ликхобонг».

Де Претто совсем недавно был главным операционным директором и исполняющим обязанности главного исполнительного директора государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company.

Он имеет 39-летний опыт работы в алмазной отрасли, из которых 32 года он провел в De Beers и Anglo American на различных производственных и руководящих должностях.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





