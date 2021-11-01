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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Вчера
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01 ноября 2021
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11 октября 2021
Большинство британцев выбирают помолвочные кольца с лабораторными бриллиантами
При этом 50% опрошенных женщин заявили, что они были бы более рады получить кольцо с более крупными лабораторными бриллиантами, нежели с природными бриллиантами, которые стоят значительно дороже.
30% мужчин-респондентов заявили о готовности выбрать лабораторный бриллиант, исходя из соображений экономии.
«50% респондентов сообщили, что они потратили от 2 тыс до 10 тыс фунтов стерлингов на обручальное кольцо с бриллиантом. Средняя каратность обручального кольца в Великобритании сейчас составляет 1,5-2 карата. Выращенный в лаборатории бриллиант весом 2 карата будет стоить вам столько же, сколько природный бриллиант весом 0,7 карата», - прокомментировал Тал Коэн (Tal Cohen), управляющий директор Rêve Diamonds.
Опрос показал также, что белые бриллианты по-прежнему являются предпочитаемым выбором камня для обручальных колец. 80% респондентов заявили, что купили бы кольцо с белыми бриллиантами, и только 20% - с цветными.
Выбор огранки остается традиционным: 50% участников опроса предпочитают бриллианты круглой огранки, 20% выбирают овальную огранку, 15% - «кушон». Остальные респонденты предпочли бы камни более необычной огранки, пишет интернет-ресурс journalism.co.uk.
Алекс Шишло для Rough&Polished