Мали стремится формализовать кустарную добычу золота

Сегодня Новости

Мали собирается ввести новые правила для эффективного контроля над кустарной добычей золота в стране в стремлении обогнать Южную Африку в качестве второго по величине производителя на континенте.

В соответствии с изменениями правительству потребуется выдать разрешения для мелких горнодобывающих предприятий и создать 200 кооперативов с помощью Всемирного банка в рамках шага по формализации торговли через посредников.

«Мали могла бы значительно увеличить объем производства, если бы у нее был лучший контроль над производством и экспортом из кустарного горнодобывающего сектора», - цитирует агентство Bloomberg главу горной палаты страны Абдулая Пону (Abdoulaye Pona).

Министр горнодобывающей промышленности Ламин Траоре (Lamine Traore) сказал, что эти изменения повысят общий объем добычи в Мали на 15%.

«Мы можем превратиться из третьего по величине производителя золота во второго по величине в Африке», - сказал он.

Мали теряет до 15 тонн золота стоимостью 860 млн долларов США по сегодняшней цене из-за того, что золото в рамках кустарного производства вывозится из страны контрабандой.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





