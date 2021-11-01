Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
Сегодня
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
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18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Мали стремится формализовать кустарную добычу золота
В соответствии с изменениями правительству потребуется выдать разрешения для мелких горнодобывающих предприятий и создать 200 кооперативов с помощью Всемирного банка в рамках шага по формализации торговли через посредников.
«Мали могла бы значительно увеличить объем производства, если бы у нее был лучший контроль над производством и экспортом из кустарного горнодобывающего сектора», - цитирует агентство Bloomberg главу горной палаты страны Абдулая Пону (Abdoulaye Pona).
Министр горнодобывающей промышленности Ламин Траоре (Lamine Traore) сказал, что эти изменения повысят общий объем добычи в Мали на 15%.
«Мы можем превратиться из третьего по величине производителя золота во второго по величине в Африке», - сказал он.
Мали теряет до 15 тонн золота стоимостью 860 млн долларов США по сегодняшней цене из-за того, что золото в рамках кустарного производства вывозится из страны контрабандой.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished