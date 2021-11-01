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11 октября 2021
Lucara Diamond увеличила выручку в третьем квартале
За отчетный период было продано 117 459 каратов алмазного сырья против 112 943 каратов в тот же период в предыдущем году.
Lucara Diamond сообщила, что более высокие показатели были обусловлены высокой долей специальной продукции (камней весом 10,8 карата и выше), извлеченных и проданных в течение квартала, более высокими ценами на алмазы и вкладом в виде дополнительных платежей за бриллианты, проданные в соответствии с соглашением о поставках компании HB.
Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) за квартал достигла 36,8 млн долларов по сравнению с 9,9 млн долларов за тот же период в 2020 году.
Рост скорректированного показателя EBITDA тоже был обусловлен высокой долей извлеченных и проданных алмазов специальных размеров, а также общими более высокими рыночными ценами на алмазы, чему способствовали дополнительные платежи, полученные в соответствии с соглашением о поставке бриллиантов для продажи.
Lucara Diamond сообщила, что нижний предел прогнозируемой выручки от продажи алмазов был увеличен до 195 млн долларов с 180 млн долларов на основе ожиданий выручки в четвертом квартале.
Во втором квартале компания изменила соотношение между добычей алмазов из руды и отходов в прогнозе на 2021 год, чтобы отразить прирост добычи руды, полученный в первой половине года, и корректировки в плане горных работ для поддержки деятельности по водопонижению.
В сообщении Lucara Diamond говорится, что полученная руда относится к низкому качеству и будет складироваться.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished