Драгоценности дома Романовых на аукционе Sotheby's

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Драгоценности и редкие бриллианты, принадлежавшие членам дома Романовых и вывезенные контрабандным путем из России во время революции 1917 года, будут выставлены на следующей неделе на аукцион в Женеве.

Оранжево-розовый бриллиант весом 25,62 карата, оправленный в кольцо и оцененный в 3,6 млн - 5,38 млн швейцарских франков ($3,6 млн - $5,9 млн), является топ-лотом на полугодовой ювелирной распродаже аукционного дома Sotheby's 10 ноября.

«Рынок в настоящее время очень динамичен, и после пандемии люди очень хотят приобретать ювелирные изделия и покупать что-то материальное, чем они могут наслаждаться», - сказал агентству Reuters Оливье Вагнер (Olivier Wagner), глава отдела продаж и эксперт по ювелирным изделиям Sotheby's в Женеве.

Для коллекционеров исторических драгоценных камней снова в продаже большая овальная брошь с сапфиром и бриллиантами и соответствующие заколки для ушей из шкатулки с драгоценностями, принадлежавшей великой княгине Марии Павловны, тете последнего российского императора Николая II.

Драгоценности, доверенные ее другу британскому дипломату Альберту Генри Стопфорду (Albert Henry Stopford), который отвез их в Лондон на хранение вместе с другими ювелирными изделиями, оценивается в 280 тыс – 480 тыс швейцарских франков ($300 тыс – $500 тыс).

Мария Павловна бежала из революционной России и умерла во Франции в 1920 году. Ее брошь и серьги продаются одной из княжеских семей Европы, которая купила их на аукционе в 2009 году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





