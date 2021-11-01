Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Драгоценности дома Романовых на аукционе Sotheby's
Оранжево-розовый бриллиант весом 25,62 карата, оправленный в кольцо и оцененный в 3,6 млн - 5,38 млн швейцарских франков ($3,6 млн - $5,9 млн), является топ-лотом на полугодовой ювелирной распродаже аукционного дома Sotheby's 10 ноября.
«Рынок в настоящее время очень динамичен, и после пандемии люди очень хотят приобретать ювелирные изделия и покупать что-то материальное, чем они могут наслаждаться», - сказал агентству Reuters Оливье Вагнер (Olivier Wagner), глава отдела продаж и эксперт по ювелирным изделиям Sotheby's в Женеве.
Для коллекционеров исторических драгоценных камней снова в продаже большая овальная брошь с сапфиром и бриллиантами и соответствующие заколки для ушей из шкатулки с драгоценностями, принадлежавшей великой княгине Марии Павловны, тете последнего российского императора Николая II.
Драгоценности, доверенные ее другу британскому дипломату Альберту Генри Стопфорду (Albert Henry Stopford), который отвез их в Лондон на хранение вместе с другими ювелирными изделиями, оценивается в 280 тыс – 480 тыс швейцарских франков ($300 тыс – $500 тыс).
Мария Павловна бежала из революционной России и умерла во Франции в 1920 году. Ее брошь и серьги продаются одной из княжеских семей Европы, которая купила их на аукционе в 2009 году.
Алекс Шишло для Rough&Polished