Продажи ювелирных изделий в Гонконге в сентябре выросли на 16,2%

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Продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в Гонконге в сентябре достигли около 408,68 млн долларов США, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но меньше на 12,39% по сравнению с периодом до пандемии 2019 года. Это связано с правительственной схемой ваучеров на потребление, которая частично увеличила розничные продажи в городе.

В сентябре продажи ювелирных изделий в Гонконге продолжили восстанавливаться, зафиксировав двузначный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за улучшения экономических условий и более стабильной ситуации с COVID-19. С января по сентябрь объем продаж составил 3,63 млрд долларов США, что на 30 процентов больше, чем в 2020 году, но все же на 47,38 процента ниже, чем два года назад.

Общий объем розничных продаж в сентябре вырос на 7,3%. По мнению правительства, благоприятные экономические условия могут продолжать поддерживать сектор розничной торговли в краткосрочной перспективе, но отсутствие туристов по-прежнему влияет на реальное и прочное восстановление.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





