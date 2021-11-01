Производство искусственных алмазов упало из-за энергетического кризиса в Китае

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Промышленность, производящая выращенные в лабораторных условиях алмазы, стала последним сектором, ощутившим на себе последствия энергетического кризиса в Китае. Согласно сообщению Bloomberg, выпуск драгоценных камней ювелирного качества за последний месяц упал примерно на 10-15%.

Ежегодно во всем мире производится около 7 млн каратов синтетических алмазов ювелирного качества, из которых 3 млн - в Китае.

Более доступные и более отвечающие принципам экологической устойчивости, чем их добытые из недр земли аналоги, лабораторные камни становятся все более популярными.

Они производятся путем создания высокой температуры и давления, чтобы имитировать процесс создания природных алмазов. Небольшая часть природного алмаза - «затравка» - помещается в реактор с чистым графитом или богатым углеродом газом. При высоких температурах атомы углерода прикрепляются к затравке, и в течение нескольких недель образуется драгоценный камень.

По мере продолжения энергетического кризиса некоторые производители синтетических алмазов объявили о планах повышения цен, не сообщая конкретных деталей. Но пока влияние не слишком велико, и цены еще не меняются. Однако политика правительства в отношении ограничений на энергоснабжение в будущем остается неопределенной.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





