Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Производство искусственных алмазов упало из-за энергетического кризиса в Китае
Ежегодно во всем мире производится около 7 млн каратов синтетических алмазов ювелирного качества, из которых 3 млн - в Китае.
Более доступные и более отвечающие принципам экологической устойчивости, чем их добытые из недр земли аналоги, лабораторные камни становятся все более популярными.
Они производятся путем создания высокой температуры и давления, чтобы имитировать процесс создания природных алмазов. Небольшая часть природного алмаза - «затравка» - помещается в реактор с чистым графитом или богатым углеродом газом. При высоких температурах атомы углерода прикрепляются к затравке, и в течение нескольких недель образуется драгоценный камень.
По мере продолжения энергетического кризиса некоторые производители синтетических алмазов объявили о планах повышения цен, не сообщая конкретных деталей. Но пока влияние не слишком велико, и цены еще не меняются. Однако политика правительства в отношении ограничений на энергоснабжение в будущем остается неопределенной.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished