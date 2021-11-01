Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Christie’s в Гонконге снова поднимает планку, собираясь провести два аукциона 27 ноября
Мероприятие начнется с послеобеденной распродажи «Исключительный сезон часов, включая чемпионскую коллекцию (Часть 1)», которая включает 201 лот. Полная коллекция «Чемпион» (Champion) включает около 500 современных часов, которые будут предлагаться на Christie's с этого сезона до 2022 года. Одновременно будет представлена выставка без продаж Triazza Collection, которая включает в себя пять потрясающих часов Patek Philippe.
Александр Биглер (Alexander Bigler), вице-президент и глава отдела часов Christie's в Азиатско-Тихоокеанском регионе, высказал следующее мнение: «Увеличение количества наших предложений на аукционах в Гонконге в последние годы является ответом на постоянно растущий интерес коллекционеров в Азии к самым редким и высококачественным часам и не только. Все эти торговые сессии принесли исключительные результаты, укрепив лидирующую позицию Christie’s на рынке, предлагая самые ценные часы на аукционах в Азии. В этом сезоне мы с радостью представляем одни из лучших творений в истории высокого часового искусства на двух живых аукционах, подчеркнутых непродаваемой выставкой беспрецедентной коллекции пяти винтажных часов Patek Philippe, собранных известным частным коллекционером. Мы с нетерпением ждем возможности снова собрать любителей часов со всего мира в нашем торговом зале в Гонконге по всем каналам 27 ноября».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished