Christie’s в Гонконге снова поднимает планку, собираясь провести два аукциона 27 ноября

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Отдел часов Christie's в Гонконге объявил о двух феноменальных живых распродажах 27 ноября в Гонконгском выставочном центре после огромного успеха, достигнутого в мае этого года.

Мероприятие начнется с послеобеденной распродажи «Исключительный сезон часов, включая чемпионскую коллекцию (Часть 1)», которая включает 201 лот. Полная коллекция «Чемпион» (Champion) включает около 500 современных часов, которые будут предлагаться на Christie's с этого сезона до 2022 года. Одновременно будет представлена выставка без продаж Triazza Collection, которая включает в себя пять потрясающих часов Patek Philippe.

Александр Биглер (Alexander Bigler), вице-президент и глава отдела часов Christie's в Азиатско-Тихоокеанском регионе, высказал следующее мнение: «Увеличение количества наших предложений на аукционах в Гонконге в последние годы является ответом на постоянно растущий интерес коллекционеров в Азии к самым редким и высококачественным часам и не только. Все эти торговые сессии принесли исключительные результаты, укрепив лидирующую позицию Christie’s на рынке, предлагая самые ценные часы на аукционах в Азии. В этом сезоне мы с радостью представляем одни из лучших творений в истории высокого часового искусства на двух живых аукционах, подчеркнутых непродаваемой выставкой беспрецедентной коллекции пяти винтажных часов Patek Philippe, собранных известным частным коллекционером. Мы с нетерпением ждем возможности снова собрать любителей часов со всего мира в нашем торговом зале в Гонконге по всем каналам 27 ноября».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





