Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Продажи алмазов компанией NAMDIA упали из-за COVID-19
Издание New Era информирует, что эта компания, осуществляющая маркетинг и сбыт алмазов, сообщила о снижении своей прибыли на 86% после уплаты налогов за финансовый год до 13,3 млн намибийских долларов по сравнению с 95,2 млн намибийских долларов годом ранее.
«На продажу алмазного сырья негативно повлияли блокировки и ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19, задержавшие доставку алмазного сырья в центры огранки и торговли и не позволившие покупателям посещать торговые мероприятия», - говорится в сообщении NAMDIA.
Компания заявила, что за рассматриваемый период выплатила министерству финансов 43,5 млн намибийских долларов.
Это включает в себя 32,2 млн намибийских долларов в виде налога на прибыль и 11,3 млн намибийских долларов в виде экспортных сборов. Кроме того, Виндхуку были объявлены дивиденды в размере 40 млн намибийских долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished