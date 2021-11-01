Продажи алмазов компанией NAMDIA упали из-за COVID-19

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По данным местных СМИ, государственная компания Namib Desert Diamonds (NAMDIA) осуществила всего шесть продаж необработанных алмазов общим объемом 144 967 каратов по средней цене 494,75 доллара США за карат в течение 2020/2021 финансового года.

Издание New Era информирует, что эта компания, осуществляющая маркетинг и сбыт алмазов, сообщила о снижении своей прибыли на 86% после уплаты налогов за финансовый год до 13,3 млн намибийских долларов по сравнению с 95,2 млн намибийских долларов годом ранее.

«На продажу алмазного сырья негативно повлияли блокировки и ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19, задержавшие доставку алмазного сырья в центры огранки и торговли и не позволившие покупателям посещать торговые мероприятия», - говорится в сообщении NAMDIA.

Компания заявила, что за рассматриваемый период выплатила министерству финансов 43,5 млн намибийских долларов.

Это включает в себя 32,2 млн намибийских долларов в виде налога на прибыль и 11,3 млн намибийских долларов в виде экспортных сборов. Кроме того, Виндхуку были объявлены дивиденды в размере 40 млн намибийских долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





