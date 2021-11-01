Эксклюзив

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04 октября 2021

Продажи алмазов компанией NAMDIA упали из-за COVID-19

Сегодня
Новости
По данным местных СМИ, государственная компания Namib Desert Diamonds (NAMDIA) осуществила всего шесть продаж необработанных алмазов общим объемом 144 967 каратов по средней цене 494,75 доллара США за карат в течение 2020/2021 финансового года.
Издание New Era информирует, что эта компания, осуществляющая маркетинг и сбыт алмазов, сообщила о снижении своей прибыли на 86% после уплаты налогов за финансовый год до 13,3 млн намибийских долларов по сравнению с 95,2 млн намибийских долларов годом ранее.
«На продажу алмазного сырья негативно повлияли блокировки и ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19, задержавшие доставку алмазного сырья в центры огранки и торговли и не позволившие покупателям посещать торговые мероприятия», - говорится в сообщении NAMDIA.
Компания заявила, что за рассматриваемый период выплатила министерству финансов 43,5 млн намибийских долларов.
Это включает в себя 32,2 млн намибийских долларов в виде налога на прибыль и 11,3 млн намибийских долларов в виде экспортных сборов. Кроме того, Виндхуку были объявлены дивиденды в размере 40 млн намибийских долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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