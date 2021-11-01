Зимбабвийская полиция арестовала жителей деревни, участвовавших в демонстрации против китайского алмазодобывающего предприятия

Источник: Twitter @nmutonhori

По данным неправительственной организации Ассоциация юристов-экологов Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, ZELA), зимбабвийская полиция недавно арестовала 28 членов общины Чиадзва (Маранге), протестовавших против компании Anjin Investments.ZELA написала в Твиттере, что жителей деревни доставили в центральное отделение полиции округа Мутаре (Mutare).Ассоциация сообщила, что после этого она направила своих адвокатов для предоставления юридических услуг арестованным членам общины.Сообщается, что жители деревни, среди прочего, требовали уважения земельных прав, культурных прав, компенсаций и ответственной добычи со стороны Anjin Investments, которая является совместным предприятием китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве.Anjin Investments заявила в мае прошлого года, что планирует добыть 10 млн каратов алмазного сырья в 2023 году и 12 млн каратов в 2025 году.Однако безупречные источники, осведомленные о происходящем в Anjin Investments, сообщили, что компания испытывает трудности с поиском алмазов на месторождениях в Маранге.Сообщается, что производитель алмазного сырья привлек традиционных лидеров общины к варке традиционного пива умиротворения, которое должно было быть выпито на церемонии открытия новой площадки для завода.Как утверждается, территория нового завода якобы находится в юрисдикции старосты района Чиадзва, который не был приглашен для участия в процессе пивоварения.Раздраженный таким пренебрежением, глава Чиадзва собрал своих людей и обратился к руководству Anjin Investments, которое представлял менеджер компании по персоналу.Стороны, похоже, не смогли прийти к соглашению, в результате чего староста Чиадзва и его подданные столкнулись с охранниками Anjin Investments, которые охраняли пивные банки, и якобы пролили пиво на землю, что и привело к их задержанию.