Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Зимбабвийская полиция арестовала жителей деревни, участвовавших в демонстрации против китайского алмазодобывающего предприятия
ZELA написала в Твиттере, что жителей деревни доставили в центральное отделение полиции округа Мутаре (Mutare).
Ассоциация сообщила, что после этого она направила своих адвокатов для предоставления юридических услуг арестованным членам общины.
Сообщается, что жители деревни, среди прочего, требовали уважения земельных прав, культурных прав, компенсаций и ответственной добычи со стороны Anjin Investments, которая является совместным предприятием китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой военными Зимбабве.
Источник: Twitter @nmutonhori
Anjin Investments заявила в мае прошлого года, что планирует добыть 10 млн каратов алмазного сырья в 2023 году и 12 млн каратов в 2025 году.
Однако безупречные источники, осведомленные о происходящем в Anjin Investments, сообщили, что компания испытывает трудности с поиском алмазов на месторождениях в Маранге.
Сообщается, что производитель алмазного сырья привлек традиционных лидеров общины к варке традиционного пива умиротворения, которое должно было быть выпито на церемонии открытия новой площадки для завода.
Как утверждается, территория нового завода якобы находится в юрисдикции старосты района Чиадзва, который не был приглашен для участия в процессе пивоварения.
Раздраженный таким пренебрежением, глава Чиадзва собрал своих людей и обратился к руководству Anjin Investments, которое представлял менеджер компании по персоналу.
Стороны, похоже, не смогли прийти к соглашению, в результате чего староста Чиадзва и его подданные столкнулись с охранниками Anjin Investments, которые охраняли пивные банки, и якобы пролили пиво на землю, что и привело к их задержанию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished