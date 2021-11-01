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04 октября 2021
Компания Pluczenik, сайтхолдер De Beers, откроет предприятие по огранке алмазов в ЮАР
Издание Mining Weekly сообщает, что компания, у которой также есть предприятия по производству бриллиантов в Намибии, Ботсване и Лесото, будет повторно выходить на рынок Южной Африки, поскольку она была первоначально основана в этой стране в 1948 году, а затем несколько десятилетий спустя перенесла свою штаб-квартиру в Бельгию.
Основатель Nungu Diamonds Кеалебога Пуле (Kealeboga Pule) будет исполнять обязанности управляющего директора Pluczenik Diamond Company в Южной Африке.
De Beers будет поставлять необработанные алмазы для огранки южноафриканскому подразделению компании Pluczenik Diamond Company, которая является сайтхолдером De Beers более 60 лет.
Компания считает, что объект в Бедфордвью поможет Южной Африке в достижении целей бенефикации алмазов и окажет поддержку общинам.
По словам Пуле, компания создала 30 новых рабочих мест для южноафриканцев, имеющих опыт огранки алмазов.
Предполагается, что со временем на предприятии будет работать 200 человек, как и на алмазной фабрике Pluczenik Diamond Company в Ботсване.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished