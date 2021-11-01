Anglo American назначает нового генерального директора на смену Кьютифани

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Многопрофильная горнодобывающая компания Anglo American назначила Данкана Ванблада (Duncan Wanblad) своим исполнительным директором с 19 апреля 2022 года.

Он сменит Марка Кьютифани (Mark Cutifani), который в апреле следующего года уйдет на пенсию с поста генерального директора и покинет совет директоров после девяти лет работы в этой должности.

«Данкан Ванблад - выдающийся и естественный преемник Марка Кьютифани, обладающий 30-летним международным опытом в горнодобывающей промышленности и глубоким пониманием Anglo American, ее культуры и контекста, - сказал председатель этой промышленной группы Стюарт Чемберс (Stuart Chambers). - Как на исполнительных, так и на неисполнительных должностях, охватывающих большинство предприятий Anglo American, Данкан сегодня сыграл важную роль в формировании сильной конкурентной позиции компании».

Он сообщил также, что, как считает правление, Ванблад обладает уникальной квалификацией для того, чтобы вывести Anglo American на следующий этап совершенствования и создать одну из ведущих историй роста в отрасли.

По словам Чемберса, наследием Кьютифани является безопасность, сила взаимодействия и его видение совершенно иного и устойчивого будущего для горнодобывающей промышленности, основанного на технологиях.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





