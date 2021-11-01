Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Anglo American назначает нового генерального директора на смену Кьютифани
Он сменит Марка Кьютифани (Mark Cutifani), который в апреле следующего года уйдет на пенсию с поста генерального директора и покинет совет директоров после девяти лет работы в этой должности.
«Данкан Ванблад - выдающийся и естественный преемник Марка Кьютифани, обладающий 30-летним международным опытом в горнодобывающей промышленности и глубоким пониманием Anglo American, ее культуры и контекста, - сказал председатель этой промышленной группы Стюарт Чемберс (Stuart Chambers). - Как на исполнительных, так и на неисполнительных должностях, охватывающих большинство предприятий Anglo American, Данкан сегодня сыграл важную роль в формировании сильной конкурентной позиции компании».
Он сообщил также, что, как считает правление, Ванблад обладает уникальной квалификацией для того, чтобы вывести Anglo American на следующий этап совершенствования и создать одну из ведущих историй роста в отрасли.
По словам Чемберса, наследием Кьютифани является безопасность, сила взаимодействия и его видение совершенно иного и устойчивого будущего для горнодобывающей промышленности, основанного на технологиях.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished