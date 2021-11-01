Эксклюзив

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Anglo American назначает нового генерального директора на смену Кьютифани

Сегодня
Новости
Многопрофильная горнодобывающая компания Anglo American назначила Данкана Ванблада (Duncan Wanblad) своим исполнительным директором с 19 апреля 2022 года.
Он сменит Марка Кьютифани (Mark Cutifani), который в апреле следующего года уйдет на пенсию с поста генерального директора и покинет совет директоров после девяти лет работы в этой должности.
«Данкан Ванблад - выдающийся и естественный преемник Марка Кьютифани, обладающий 30-летним международным опытом в горнодобывающей промышленности и глубоким пониманием Anglo American, ее культуры и контекста, - сказал председатель этой промышленной группы Стюарт Чемберс (Stuart Chambers). - Как на исполнительных, так и на неисполнительных должностях, охватывающих большинство предприятий Anglo American, Данкан сегодня сыграл важную роль в формировании сильной конкурентной позиции компании».
Он сообщил также, что, как считает правление, Ванблад обладает уникальной квалификацией для того, чтобы вывести Anglo American на следующий этап совершенствования и создать одну из ведущих историй роста в отрасли.
По словам Чемберса, наследием Кьютифани является безопасность, сила взаимодействия и его видение совершенно иного и устойчивого будущего для горнодобывающей промышленности, основанного на технологиях.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати