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«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
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25 октября 2021
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04 октября 2021
АЛРОСА выручила почти $13 млн в ходе аукциона по продаже бриллиантов
На аукцион было выставлено 49 исключительных бриллиантов массой до 28 карат с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом, 284 бриллианта массой до 17 карат - бесцветных, фантазийных желтых и редких розовых цветов различных форм огранки, а также 17 сформированных по интенсивности цвета партий бриллиантов фантазийных желтых цветов различных форм огранки весом до 0,99 карата.
В рамках аукциона в сентябре–октябре состоялись показы бриллиантов в Дубае, США и Израиле. В аукционе приняли участие более 150 компаний из США, Израиля, ОАЭ, Индии, Бельгии, Гонконга, Японии и России. Кроме того, несколько лотов приобрели физические лица – клиенты ALROSA Diamond Exclusive – программы, ориентированной на инвестиционные бриллианты.
По словам директора «Бриллианты АЛРОСА» Павла Винихина, результаты V бриллиантового аукциона оказались рекордными. «Мы всегда тщательно отбираем лоты для аукционов, учитывая прежде всего потребности клиентов. Поэтому интерес к аукционам всегда высокий. Даже в начале пандемии в марте 2020 года, когда клиенты крайне избирательно подходили к покупке бриллиантов и исключительно под имеющиеся заказы, было продано почти 80% от общего объема выставленных на аукцион бриллиантов. Однако нынешний аукцион показал абсолютный рекорд – 98% проданных лотов. Со следующего года мы намерены увеличивать количество бриллиантовых аукционов. Отчасти этому будет способствовать и планируемый переезд нью-йоркского офиса АЛРОСА в конце этого года в новое здание, более удобное для проведения показов», – сообщил П. Винихин.
Владимир Малахов, Rough&Polished