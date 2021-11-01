АЛРОСА выручила почти $13 млн в ходе аукциона по продаже бриллиантов

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АЛРОСА успешно провела пятый в этом году бриллиантовый аукцион, реализовав 98% выставленных на торги бриллиантов общей массой свыше 1,4 тыс. карат почти на $13 млн.

На аукцион было выставлено 49 исключительных бриллиантов массой до 28 карат с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом, 284 бриллианта массой до 17 карат - бесцветных, фантазийных желтых и редких розовых цветов различных форм огранки, а также 17 сформированных по интенсивности цвета партий бриллиантов фантазийных желтых цветов различных форм огранки весом до 0,99 карата.

В рамках аукциона в сентябре­–октябре состоялись показы бриллиантов в Дубае, США и Израиле. В аукционе приняли участие более 150 компаний из США, Израиля, ОАЭ, Индии, Бельгии, Гонконга, Японии и России. Кроме того, несколько лотов приобрели физические лица – клиенты ALROSA Diamond Exclusive – программы, ориентированной на инвестиционные бриллианты.

По словам директора «Бриллианты АЛРОСА» Павла Винихина, результаты V бриллиантового аукциона оказались рекордными. «Мы всегда тщательно отбираем лоты для аукционов, учитывая прежде всего потребности клиентов. Поэтому интерес к аукционам всегда высокий. Даже в начале пандемии в марте 2020 года, когда клиенты крайне избирательно подходили к покупке бриллиантов и исключительно под имеющиеся заказы, было продано почти 80% от общего объема выставленных на аукцион бриллиантов. Однако нынешний аукцион показал абсолютный рекорд – 98% проданных лотов. Со следующего года мы намерены увеличивать количество бриллиантовых аукционов. Отчасти этому будет способствовать и планируемый переезд нью-йоркского офиса АЛРОСА в конце этого года в новое здание, более удобное для проведения показов», – сообщил П. Винихин.



Владимир Малахов, Rough&Polished





