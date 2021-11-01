Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Листинг долговых ценных бумаг Petra Diamonds временно приостановлен
Приостановление является автоматическим следствием задержки эмитентом публикации аудированной финансовой отчетности до 29 октября 2021 года, поскольку публикация таких отчетов в течение четырех месяцев после завершения финансового года эмитента является требованием для листинга розничных облигаций.
«Аудированная финансовая отчетность эмитента уже подготовлена, и ожидается, что она будет проверена и подписана в течение следующих двух недель, после чего финансовая отчетность будет опубликована по мере необходимости, - сообщила Petra Diamonds. - Временное отстранение от листинга будет снято сразу после такой публикации».
Облигации компании на сумму 336,6 млн долларов США со сроком погашения в 2026 году были допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже и к торгам на глобальном биржевом рынке в мае 2021 года после реструктуризации капитала компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished