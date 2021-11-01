Листинг долговых ценных бумаг Petra Diamonds временно приостановлен

Сегодня Новости

Компания Petra Diamonds сообщила, что фирма Euronext Dublin временно приостановила листинг ее облигаций на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange).

Приостановление является автоматическим следствием задержки эмитентом публикации аудированной финансовой отчетности до 29 октября 2021 года, поскольку публикация таких отчетов в течение четырех месяцев после завершения финансового года эмитента является требованием для листинга розничных облигаций.

«Аудированная финансовая отчетность эмитента уже подготовлена, и ожидается, что она будет проверена и подписана в течение следующих двух недель, после чего финансовая отчетность будет опубликована по мере необходимости, - сообщила Petra Diamonds. - Временное отстранение от листинга будет снято сразу после такой публикации».

Облигации компании на сумму 336,6 млн долларов США со сроком погашения в 2026 году были допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже и к торгам на глобальном биржевом рынке в мае 2021 года после реструктуризации капитала компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





