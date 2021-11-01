Эксклюзив

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

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25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

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Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

De Beers усиливает эмоциональное значение бриллиантов для потребителей

Сегодня
Новости
De Beers объявила о новой глобальной кампании, основанной на обязательствах «перед собой, друг перед другом и перед миром в целом».
В рамках данной кампании представлен широкий ассортимент ювелирных изделий с бриллиантами от двух торговых домов: De Beers Jewelers и De Beers Forevermark.
Алмазная компания заявила, что слово «Да» является одним из самых значительных и проверенных временем выражений о намерении, и она выводит это слово на новую территорию, расширяя его значение, чтобы обозначить личные клятвы всех видов: в любви, дружбе, семье, обществе и природе.
De Beers отмечает, что в эпоху, когда этика и ценности как потребителей, так и брендов имеют первостепенное значение, это слово также означает действие и цель.
«Сегодня мы видим новое поколение потребителей, которые хотят выразить более широкую приверженность: приверженность собственному личному развитию, своей дружбе, своим семьям, обществу и миру природы, - сказал исполнительный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Значение слова «Да» расширилось, и оно стало более актуальным, чем когда-либо, а бриллианты стали иметь более широкий спектр значений, чем когда-либо прежде».
Он сказал, что с новым видением «единой De Beers», которое отражает суть цели этого бренда и позволяет потребителям взаимодействовать с ним по-новому, компания видит возможность формировать будущее бриллиантов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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