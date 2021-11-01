De Beers усиливает эмоциональное значение бриллиантов для потребителей

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De Beers объявила о новой глобальной кампании, основанной на обязательствах «перед собой, друг перед другом и перед миром в целом».

В рамках данной кампании представлен широкий ассортимент ювелирных изделий с бриллиантами от двух торговых домов: De Beers Jewelers и De Beers Forevermark.

Алмазная компания заявила, что слово «Да» является одним из самых значительных и проверенных временем выражений о намерении, и она выводит это слово на новую территорию, расширяя его значение, чтобы обозначить личные клятвы всех видов: в любви, дружбе, семье, обществе и природе.

De Beers отмечает, что в эпоху, когда этика и ценности как потребителей, так и брендов имеют первостепенное значение, это слово также означает действие и цель.

«Сегодня мы видим новое поколение потребителей, которые хотят выразить более широкую приверженность: приверженность собственному личному развитию, своей дружбе, своим семьям, обществу и миру природы, - сказал исполнительный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Значение слова «Да» расширилось, и оно стало более актуальным, чем когда-либо, а бриллианты стали иметь более широкий спектр значений, чем когда-либо прежде».

Он сказал, что с новым видением «единой De Beers», которое отражает суть цели этого бренда и позволяет потребителям взаимодействовать с ним по-новому, компания видит возможность формировать будущее бриллиантов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





