Эксклюзив

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Рынок лабораторных бриллиантов почти удвоится к 2025 году

Сегодня
Новости
Мировой рынок созданных в лабораторных условиях бриллиантов вырастет до почти $4 млрд к 2025 году, прогнозирует независимый отраслевой аналитик из Нью-Йорка Пол Зимниски (Paul Zimnisky). По его словам, за последние пять лет технологии и производство высококачественных лабораторных бриллиантов значительно улучшились, и они более широко проникли на потребительский рынок из-за значительной разницы в цене с природными камнями, пишет jewellermagazine.com.Согласно оценкам, производство лабораторных бриллиантов для ювелирных изделий выросло с нескольких сотен тысяч каратов в год еще четыре года назад до почти трех миллионов в 2021 году на сумму почти $2 млрд, говорит Зимниски.Он отмечает также увеличение числа поставщиков и розничных продавцов этих альтернативных продуктов, которые используются углеродно-нейтральными ювелирными брендами и имеют промышленное применение в качестве «суперматериалов».«Похоже, что многие потребители, которые выбирают лабораторный бриллиант вместо природного, делают это из-за заметной разницы в ценах», - сказал Зимниски. Основываясь на обзоре цен, «можно купить кольцо с лабораторным бриллиантом в 2,15 карата лучшего качества по цене, эквивалентной натуральному бриллианту в 1,00 карат”. Зимниски считает, что разница в ценах между обычными лабораторными и природными бриллиантами в последние годы неуклонно растет, «в некоторых случаях увеличиваясь с 10-15% всего несколько лет назад до 75 % или более».

Алекс Шишло для Rough&Polished 


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