Рынок лабораторных бриллиантов почти удвоится к 2025 году

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Мировой рынок созданных в лабораторных условиях бриллиантов вырастет до почти $4 млрд к 2025 году, прогнозирует независимый отраслевой аналитик из Нью-Йорка Пол Зимниски (Paul Zimnisky). По его словам, за последние пять лет технологии и производство высококачественных лабораторных бриллиантов значительно улучшились, и они более широко проникли на потребительский рынок из-за значительной разницы в цене с природными камнями, пишет jewellermagazine.com.Согласно оценкам, производство лабораторных бриллиантов для ювелирных изделий выросло с нескольких сотен тысяч каратов в год еще четыре года назад до почти трех миллионов в 2021 году на сумму почти $2 млрд, говорит Зимниски.Он отмечает также увеличение числа поставщиков и розничных продавцов этих альтернативных продуктов, которые используются углеродно-нейтральными ювелирными брендами и имеют промышленное применение в качестве «суперматериалов».«Похоже, что многие потребители, которые выбирают лабораторный бриллиант вместо природного, делают это из-за заметной разницы в ценах», - сказал Зимниски. Основываясь на обзоре цен, «можно купить кольцо с лабораторным бриллиантом в 2,15 карата лучшего качества по цене, эквивалентной натуральному бриллианту в 1,00 карат”. Зимниски считает, что разница в ценах между обычными лабораторными и природными бриллиантами в последние годы неуклонно растет, «в некоторых случаях увеличиваясь с 10-15% всего несколько лет назад до 75 % или более».



Алекс Шишло для Rough&Polished





