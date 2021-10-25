Минфин Бельгии организует аукцион по продаже бриллиантов и драгоценных камней

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Fine Shop, центр продажи движимого имущества при министерстве финансов Бельгии, организует аукционную продажу 71 лота бриллиантов и драгоценных камней, часть из которых были изъяты в качестве контрабанды.

Участие в торгах, которые завершатся 30 ноября, открыто исключительно для профессионалов алмазной промышленности, сообщил телеканал RTBF.

Fine Shop от имени государства осуществляет торговлю товарами, которые больше не используются государственными органами или были конфискованы. В 2020 году такие продажи принесли в казну 21 млн евро.



Алекс Шишло для Rough&Polished



