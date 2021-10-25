VDB проведет первый аукцион по продаже лабораторных бриллиантов с 8 по 11 ноября

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Виртуальный алмазный бутик Virtual Diamond Boutique (VDB) объявил о запуске своего совершенно нового приложения для отраслевых аукционов B2B - Аукционный онлайн-дом VDB.

VDB проведет первый в истории прямой аукцион по лабораторным бриллиантам в рамках серии установочных аукционов с участием поставщика лабораторных бриллиантов компании Mercury Ring.

Первый лот из 1 000 высококачественных выращенных в лаборатории бриллиантов весом 1 карат и выше, сертифицированных IGI, а также ювелирных изделий с такими бриллиантами, будет выставлен на аукцион с 8 по 10 ноября 2021 года. После первого аукциона VDB проведет и другие аукционы с участием продукции Mercury Ring в декабре 2021 года и в январе 2022 года.

Аукционный дом VDB также предлагает поставщикам надежную стороннюю платформу для продажи их товаров напрямую и, возможно, связи с новыми розничными партнерами. Продавцы могут использовать существующую успешную технологию VDB для продажи товаров за простую лизинговую плату, избегая крупных инвестиций в разработку программного обеспечения.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





