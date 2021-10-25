Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
Вчера
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Производство МПГ компании Implats в первом квартале снизилось на 6%
Компания сообщила, что объемы продукции на управляемых ею предприятиях также снизились на 5%, до 592 000 унций по сравнению с 623 000 унций в предыдущем году.
Добыча совместного предприятия (СП) упала на 3%, до 138 000 унций по сравнению с 142 000 унций за тот же период прошлого года.
Объемы валового производства переработанной и товарной продукции, относящейся к корзине 6E, упали на 15%, до 741 000 унций, в соответствии с плановым техническим обслуживанием линии переработки.
Валовые объемы обогащения на управляемых компанией предприятиях снизились на 6%, до 5,7 млн тонн в течение квартала, при этом более низкие объемы, зарегистрированные на Impala Rustenburg и Impala Canada, нивелируют прибыль Zimplats в Зимбабве.
Исполнительный директор Implats Нико Мюллер (Nico Muller) сказал, что рынки МПГ испытывают повышенную волатильность из-за глобальных макроэкономических факторов и ограничений в цепочках поставок, влияющих на автомобильное производство.
Компания зафиксировала стабильные объемы продаж МПГ, относящихся к корзине 6E, в размере 707 000 унций за квартал.
«Мы продолжаем извлекать выгоду из стабильных абсолютных цен на нашу продукцию, - сказал Мюллер. - Устойчивый спрос со стороны нашей клиентской базы свидетельствует о сильных фундаментальных показателях МПГ».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished