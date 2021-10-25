Производство МПГ компании Implats в первом квартале снизилось на 6%

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Компания Impala Platinum (Implats) зафиксировала снижение производства концентрата в составе рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины (корзина металлов платиновой группы 6E) на 6%, до 809 000 унций за квартал, закончившийся 30 сентября - первый квартал 2022 финансового года - по сравнению с 859 000 унций за аналогичный период годом ранее.

Компания сообщила, что объемы продукции на управляемых ею предприятиях также снизились на 5%, до 592 000 унций по сравнению с 623 000 унций в предыдущем году.

Добыча совместного предприятия (СП) упала на 3%, до 138 000 унций по сравнению с 142 000 унций за тот же период прошлого года.

Объемы валового производства переработанной и товарной продукции, относящейся к корзине 6E, упали на 15%, до 741 000 унций, в соответствии с плановым техническим обслуживанием линии переработки.

Валовые объемы обогащения на управляемых компанией предприятиях снизились на 6%, до 5,7 млн тонн в течение квартала, при этом более низкие объемы, зарегистрированные на Impala Rustenburg и Impala Canada, нивелируют прибыль Zimplats в Зимбабве.

Исполнительный директор Implats Нико Мюллер (Nico Muller) сказал, что рынки МПГ испытывают повышенную волатильность из-за глобальных макроэкономических факторов и ограничений в цепочках поставок, влияющих на автомобильное производство.

Компания зафиксировала стабильные объемы продаж МПГ, относящихся к корзине 6E, в размере 707 000 унций за квартал.

«Мы продолжаем извлекать выгоду из стабильных абсолютных цен на нашу продукцию, - сказал Мюллер. - Устойчивый спрос со стороны нашей клиентской базы свидетельствует о сильных фундаментальных показателях МПГ».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





