Gemfields выставит на аукцион необыкновенную коллекцию изумрудов

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Компания Gemfields заявила, что собирается выставить на аукцион свою самую большую коллекцию замбийских изумрудов из когда-либо выставлявшихся на аукционах.

Коллекция, состоящая из более чем 45 лотов, размещенная на платформе Phillips, включает 993 карата прекрасных замбийских изумрудов, говорится в сообщении компании.

Торги будут проходить с 23 ноября до 2 декабря 2021 года, и часть выручки будет направлена в фонд Gemfields Foundation в виде пожертвования, которое будет щедро поддержано компанией Phillips.

«Коллекцию собрал один человек, который был убежден, что «тот момент, когда ценность замбийских изумрудов высшего качества будет оценена по достоинству, является лишь вопросом времени», - говорится в сообщении Gemfields.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





