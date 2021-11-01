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WGC-India: спрос на золото в Индии возвращается к уровням, существовавшим до COVID
Сомасундарам, генеральный директор индийского отделения Всемирного совета по золоту, говорит: «Золото воспринимается как надежное средство защиты от инфляции, и данные за десятилетия подтверждают это предположение. Хотя мы не делали никаких прогнозов на оставшуюся часть года, если не считать каких-либо неожиданных поворотов в истории, мы можем увидеть резкий всплеск спроса в четвертом квартале 2021 года».
Согласно отчету, спрос на золото в Индии в 3 квартале 2021 года составил 139,1 тонны, что на 47% больше по сравнению с общим объемом спроса в 3 квартале 2020 года, составившем 94,6 тонны. Общий чистый импорт слитков драгоценных металлов в 3 квартале 2021 года составил 255,6 тонны, увеличившись на 187% по сравнению с 89 тоннами в третьем квартале 2020 года. Более низкие цены на золото также вызвали значительный потребительский интерес перед сезонным спросом.
Внутренняя торговля указывает на то, что праздничный сезон в четвертом квартале может быть лучшим за несколько лет, с сильным импортом в 255,6 тонны и ростом на 187% по сравнению с прошлым годом, что намного превышает спрос в третьем квартале. Общий спрос на ювелирные изделия в Индии в третьем квартале 2021 года увеличился на 58%, до 96,2 тонны по сравнению с третьим кварталом 2020 года на уровне 60,8 тонны.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished