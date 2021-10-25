Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
Сегодня
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Британка чуть не выбросила бриллиант стоимостью 3 млн долларов, приняв его за игрушку
70-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, нашла бриллиант размером с фунтовую монету во время уборки своего дома в Нортумберленде. И хотя женщина так и не вспомнила, где и когда приобрела камень, она нередко покупала «безделушки» на гаражных распродажах.
Женщина уже собиралась отправить роскошный бриллиант в мусор, когда сосед предложил отнести его к оценщику.
Аукционист сначала подумал, что «большой камень» является кубическим цирконием - синтетическим камнем, часто используемым для имитации бриллиантов, - но решил попридержать его в течение нескольких дней.
«Тайное» сокровище было позже сертифицировано экспертами в Антверпене, которые подтвердили, что вес бриллианта составляет 34 карата, а его стоимость оценивается примерно в $2,7 млн.
Бриллиант хранится в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден, где он будет находиться до тех пор, пока не поступит на аукцион 30 ноября.
Алекс Шишло для Rough&Polished