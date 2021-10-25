Британка чуть не выбросила бриллиант стоимостью 3 млн долларов, приняв его за игрушку

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Британка чуть не упустила неожиданную удачу всей своей жизни, по счастью не выбросив бриллиант стоимостью около $3 млн, который она считала поддельным, пишет nypost.com.

70-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, нашла бриллиант размером с фунтовую монету во время уборки своего дома в Нортумберленде. И хотя женщина так и не вспомнила, где и когда приобрела камень, она нередко покупала «безделушки» на гаражных распродажах.

Женщина уже собиралась отправить роскошный бриллиант в мусор, когда сосед предложил отнести его к оценщику.

Аукционист сначала подумал, что «большой камень» является кубическим цирконием - синтетическим камнем, часто используемым для имитации бриллиантов, - но решил попридержать его в течение нескольких дней.

«Тайное» сокровище было позже сертифицировано экспертами в Антверпене, которые подтвердили, что вес бриллианта составляет 34 карата, а его стоимость оценивается примерно в $2,7 млн.

Бриллиант хранится в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден, где он будет находиться до тех пор, пока не поступит на аукцион 30 ноября.



Алекс Шишло для Rough&Polished





