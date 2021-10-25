Чистая прибыль Titan во втором квартале выросла в 4 раза, достигнув $ 85,58 млн

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Компания Titan, входящая в промышленную группу Tata, сообщила о почти четырехкратном увеличении консолидированной чистой прибыли - до $ 85,58 млн - за завершившийся в сентябре квартал по сравнению с $ 23,10 млн в том же квартале прошлого года.

Консолидированные продажи за квартал выросли на 75,50% в годовом исчислении, до $ 967,02 млн долларов по сравнению с $ 551,00 млн долларов в том же квартале прошлого года. Выручка компании без учета сбыта слитков выросла на 78% в годовом исчислении благодаря значительному восстановлению спроса со стороны ее компаний-потребителей.

В ювелирном подразделении наблюдалось возрождение спроса: доход вырос на 77%, до $ 815,22 млн по сравнению с $ 460,08 млн в том же квартале прошлого года. Результаты в данном случае не включают продажи слитков драгоценных металлов за оба отчетных периода.

Управляющий директор компании Titan Венкатараман (Venkataraman) в связи с этим сказал: «Сильный рост результатов работы Titan в этом квартале был подкреплен восстановлением спроса, наблюдаемым во всех сегментах. Наши магазины были полностью готовы к работе, возвращаясь к нормальному допандемийному состоянию в большинстве частей страны с постоянным вниманием к здоровью и безопасности наших клиентов, деловых партнеров и наших сотрудников».

«Расширение магазинов Titan набирало обороты в течение квартала, который частично страдал от сбоев в работе в период пандемии. Сильное цифровое присутствие Titan в сочетании с надежным опытом работы в автономном режиме дает положительный прогноз для общих показателей компании на оставшуюся часть финансового года», - добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





