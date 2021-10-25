Эксклюзив
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
Сегодня
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Чистая прибыль Titan во втором квартале выросла в 4 раза, достигнув $ 85,58 млн
Консолидированные продажи за квартал выросли на 75,50% в годовом исчислении, до $ 967,02 млн долларов по сравнению с $ 551,00 млн долларов в том же квартале прошлого года. Выручка компании без учета сбыта слитков выросла на 78% в годовом исчислении благодаря значительному восстановлению спроса со стороны ее компаний-потребителей.
В ювелирном подразделении наблюдалось возрождение спроса: доход вырос на 77%, до $ 815,22 млн по сравнению с $ 460,08 млн в том же квартале прошлого года. Результаты в данном случае не включают продажи слитков драгоценных металлов за оба отчетных периода.
Управляющий директор компании Titan Венкатараман (Venkataraman) в связи с этим сказал: «Сильный рост результатов работы Titan в этом квартале был подкреплен восстановлением спроса, наблюдаемым во всех сегментах. Наши магазины были полностью готовы к работе, возвращаясь к нормальному допандемийному состоянию в большинстве частей страны с постоянным вниманием к здоровью и безопасности наших клиентов, деловых партнеров и наших сотрудников».
«Расширение магазинов Titan набирало обороты в течение квартала, который частично страдал от сбоев в работе в период пандемии. Сильное цифровое присутствие Titan в сочетании с надежным опытом работы в автономном режиме дает положительный прогноз для общих показателей компании на оставшуюся часть финансового года», - добавил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished