Китай открыл крупное месторождение золота в провинции Хэнань

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Китайские СМИ сообщили, что в провинции Хэнань в центральном Китае было обнаружено крупное месторождение золота с первоначально оцененными запасами золота в 31,55 тонны.

По данным провинциального бюро геологии, разведки и разработки полезных ископаемых, месторождение находится в районе поселка Чжучжуан уезда Тунбай.

Оцененные запасы золота этого месторождения, вероятно, превысят 50 тонн к концу этого года после проведения дополнительных разведочных работ. На протяжении десятилетий провинция Хэнань оставалась вторым по величине регионом Китая по добыче золота.

В 2016 году местные органы геологии и разведки полезных ископаемых также обнаружили крупное месторождение золота в уезде Тунбай. Располагая запасом золота в объеме 105 тонн, оно может разрабатываться в течение 80 лет.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





