Потребление золота в Китае за первые три квартала выросло на 48,44%

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Согласно отраслевым данным, потребление золота на китайском рынке продолжало расти в первые девять месяцев 2021 года, чему способствовало стабильное восстановление отечественной экономики.

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией золота (China Gold Association, CGA), потребление золота в Китае составило 813,59 тонны, что на 48,44 процента больше, чем в прошлом году в период с января по сентябрь.

Потребление золотых ювелирных изделий выросло на 54,21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 529,06 тонны, а потребление золотых монет и слитков выросло на 50,25% - до 214,13 тонны.

Согласно данным, за первые девять месяцев потребление золота для промышленных и других целей в стране выросло на 12,66% в годовом исчислении, достигнув 70,4 тонны.

За тот же период Китай произвел 236,75 тонны золота, что на 26,18 тонны меньше, чем за то же время в прошлом году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





