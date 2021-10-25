Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Gem Diamonds увеличивает объемы производства и продаж
«В течение квартала добытые алмазы были относительно более низкого качества по сравнению с обычным для рудника Летсенг (Letšeng) алмазным сырьем, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Несмотря на это, цены, достигнутые на данную продукцию, были высокими, что отражает постоянный хороший спрос и рыночные цены на алмазы с рудника Летсенг».
С начала года объем продаж алмазного сырья компании составил 84 906 каратов, что на 20% больше по сравнению с 70 559 каратами, проданными в этот же период в предыдущем году.
Средняя цена на алмазы Gem Diamonds составила 1 782 доллара США за карат против 1 908 долларов США за карат в 2020 году.
Самая высокая цена за карат, достигнутая в этот период, составила 88 889 долларов за карат при продаже голубого алмаза массой 4,41 карата, в то время как самая высокая цена за карат, достигнутая за тот же период при продаже белого алмаза типа IIa массой 65 каратов, составила 47 574 доллара.
Gem Diamonds сообщила, что высокие цены, достигнутые на сентябрьском тендере на дорогие алмазы с рудника Летсенг, отражают продолжающееся восстановление алмазного рынка, которое поддерживается высоким потребительским спросом.
Компания снизила прогноз добычи алмазов на этот год до 110 000-114 000 каратов по сравнению с ранее прогнозировавшимися 123 000-127 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished