Gem Diamonds увеличивает объемы производства и продаж

Сегодня Новости

В третьем квартале этого года компания Gem Diamonds произвела 23 435 каратов алмазов, в результате чего всего с начала года добыто 82 266 каратов, что на 14% больше по сравнению с 72 403 каратами годом ранее.

«В течение квартала добытые алмазы были относительно более низкого качества по сравнению с обычным для рудника Летсенг (Letšeng) алмазным сырьем, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Несмотря на это, цены, достигнутые на данную продукцию, были высокими, что отражает постоянный хороший спрос и рыночные цены на алмазы с рудника Летсенг».

С начала года объем продаж алмазного сырья компании составил 84 906 каратов, что на 20% больше по сравнению с 70 559 каратами, проданными в этот же период в предыдущем году.

Средняя цена на алмазы Gem Diamonds составила 1 782 доллара США за карат против 1 908 долларов США за карат в 2020 году.

Самая высокая цена за карат, достигнутая в этот период, составила 88 889 долларов за карат при продаже голубого алмаза массой 4,41 карата, в то время как самая высокая цена за карат, достигнутая за тот же период при продаже белого алмаза типа IIa массой 65 каратов, составила 47 574 доллара.

Gem Diamonds сообщила, что высокие цены, достигнутые на сентябрьском тендере на дорогие алмазы с рудника Летсенг, отражают продолжающееся восстановление алмазного рынка, которое поддерживается высоким потребительским спросом.

Компания снизила прогноз добычи алмазов на этот год до 110 000-114 000 каратов по сравнению с ранее прогнозировавшимися 123 000-127 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





