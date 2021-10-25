Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
West African Resources привлечет 126 млн австралийских долларов
West African Resources, являющаяся юниорной компанией, заявила, что заручилась надежными обязательствами по размещению первого транша в 101 млн акций по цене 1,25 австралийских доллара за одну акцию в рамках имеющихся у компании возможностей для такого размещения.
Размещение второго транша на сумму до 140 000 австралийских долларов будет предоставлено директорам компании при условии его утверждения акционерами на годовом общем собрании компании в середине декабря.
West African Resources также планирует осуществить план покупки акций, направленный на привлечение дополнительных 10 млн австралийских долларов.
Осуществление этого плана компания намерена начать в ноябре, выкупая ценные бумаги по цене 1,25 австралийского доллара за акцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished