West African Resources привлечет 126 млн австралийских долларов

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Золотодобывающая компания West African Resources намерена привлечь 126 млн австралийских долларов для размещения акций среди институциональных и опытных инвесторов для погашения долга и денежной части выплаты за приобретение проекта Тоега (Toega) в Буркина-Фасо.

West African Resources, являющаяся юниорной компанией, заявила, что заручилась надежными обязательствами по размещению первого транша в 101 млн акций по цене 1,25 австралийских доллара за одну акцию в рамках имеющихся у компании возможностей для такого размещения.

Размещение второго транша на сумму до 140 000 австралийских долларов будет предоставлено директорам компании при условии его утверждения акционерами на годовом общем собрании компании в середине декабря.

West African Resources также планирует осуществить план покупки акций, направленный на привлечение дополнительных 10 млн австралийских долларов.

Осуществление этого плана компания намерена начать в ноябре, выкупая ценные бумаги по цене 1,25 австралийского доллара за акцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





