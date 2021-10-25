Мали утвердила экологическое разрешение, данное компании African Gold для проекта Кобада

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Министерство окружающей среды Мали утвердило оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСиСС), проведенную компанией African Gold для золотого проекта Кобада (Kobada), и выдало обновленное экологическое разрешение.

Компания заявила, что ОВОСиСС знаменует собой ключевую веху в процессе выдачи разрешений и является кульминацией обширных консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

«Утверждение ОВОСиСС и выдача экологического разрешения является крупным достижением для нашей компании и подводит нас к заключительным этапам процесса выдачи разрешений для Кобады», - сказал генеральный директор African Gold Дэнни Кэллоу (Danny Callow).

Компания недавно объявила о результатах окончательного технико-экономического обоснования золотодобывающего проекта Кобада, которое показало, что производство 3 млн тонн руды в год может дать 1,2 млн унций золота в течение 16-летнего срока эксплуатации рудника.

African Gold ожидает, что среднегодовая добыча золота составит 100 000 унций в течение первых 10 лет.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





