Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Мали утвердила экологическое разрешение, данное компании African Gold для проекта Кобада
Компания заявила, что ОВОСиСС знаменует собой ключевую веху в процессе выдачи разрешений и является кульминацией обширных консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
«Утверждение ОВОСиСС и выдача экологического разрешения является крупным достижением для нашей компании и подводит нас к заключительным этапам процесса выдачи разрешений для Кобады», - сказал генеральный директор African Gold Дэнни Кэллоу (Danny Callow).
Компания недавно объявила о результатах окончательного технико-экономического обоснования золотодобывающего проекта Кобада, которое показало, что производство 3 млн тонн руды в год может дать 1,2 млн унций золота в течение 16-летнего срока эксплуатации рудника.
African Gold ожидает, что среднегодовая добыча золота составит 100 000 унций в течение первых 10 лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished