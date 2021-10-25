Несоответствие обменного курса сказывается на горнодобывающих предприятиях в Зимбабве

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Горнодобывающие компании, работающие в Зимбабве, теряют 20% своей экспортной выручки из-за несоответствия обменного курса валют, сообщают СМИ со ссылкой на исследование, проведенное по заказу горной палаты страны.

Разрыв между официальным курсом обмена валюты и обменным курсом на черном рынке увеличился: курс зимбабвийской валюты составляет 93 зимбабвийских доллара за один доллар США на официальном рынке и 180 зимбабвийских долларов на параллельном рынке.

Экспортеры из Зимбабве обязаны передавать 40% своей валютной выручки центральному банку в обмен на местную валюту по официальному курсу.

«Почти все респонденты указали, что стоимость сдаваемой части иностранной валюты, которая переводится в местную валюту по официальному аукционному курсу, значительно ниже параллельного рыночного курса, который используется для образования цен на товары и услуги местными поставщиками, - пишет агентство Reuters, приводя выдержки из исследования горной палаты. - Респонденты подчеркнули, что разница в обменных курсах привела к тому, что горнодобывающие компании теряют 20% валовой экспортной выручки».

Глава центрального банка Зимбабве Джон Мангудья (John Mangudya), выступавший перед горнодобывающими предприятиями при представлении исследования, сказал, что в этом году банк ожидает получить 4,4 млрд долларов США от экспорта полезных ископаемых по сравнению с 3,65 млрд долларов США в прошлом году, при этом на металлы платиновой группы и золото приходится 82% общего объема поступлений. Он также сказал, что горнякам будет разрешено удерживать 80% своей экспортной выручки, если они увеличат добычу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





