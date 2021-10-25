Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
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Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
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18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
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Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
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Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Несоответствие обменного курса сказывается на горнодобывающих предприятиях в Зимбабве
Разрыв между официальным курсом обмена валюты и обменным курсом на черном рынке увеличился: курс зимбабвийской валюты составляет 93 зимбабвийских доллара за один доллар США на официальном рынке и 180 зимбабвийских долларов на параллельном рынке.
Экспортеры из Зимбабве обязаны передавать 40% своей валютной выручки центральному банку в обмен на местную валюту по официальному курсу.
«Почти все респонденты указали, что стоимость сдаваемой части иностранной валюты, которая переводится в местную валюту по официальному аукционному курсу, значительно ниже параллельного рыночного курса, который используется для образования цен на товары и услуги местными поставщиками, - пишет агентство Reuters, приводя выдержки из исследования горной палаты. - Респонденты подчеркнули, что разница в обменных курсах привела к тому, что горнодобывающие компании теряют 20% валовой экспортной выручки».
Глава центрального банка Зимбабве Джон Мангудья (John Mangudya), выступавший перед горнодобывающими предприятиями при представлении исследования, сказал, что в этом году банк ожидает получить 4,4 млрд долларов США от экспорта полезных ископаемых по сравнению с 3,65 млрд долларов США в прошлом году, при этом на металлы платиновой группы и золото приходится 82% общего объема поступлений. Он также сказал, что горнякам будет разрешено удерживать 80% своей экспортной выручки, если они увеличат добычу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished