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27 сентября 2021
Исторический тендер Rio Tinto 2021 года на розовые бриллианты с рудника Аргайл показал рекордные результаты
Фото: Rio Tinto
Согласно пресс-релизу компании Rio Tinto, ее коллекция 2021 года из 70 редких розовых и красных бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) в Австралии принесла самые высокие результаты за всю его 38-летнюю историю.
Коллекция 2021 года под названием The Journey Beyond™ («Путешествие за пределы») представляет собой исторически значимое собрание камней, извлеченных в последний год эксплуатации рудника Аргайл, до его закрытия в ноябре 2020 года, и ставших вершиной добычи алмазов на этой шахте.
За эти бриллианты шла ожесточенная борьба во всем мире в ходе ряда виртуальных и личных просмотров коллекции.
Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman), исполнительный директор Rio Tinto Minerals, в связи с этим сказала: «Мы очень довольны результатами, которые отражают красоту, редкость и уникальное происхождение розовых бриллиантов с рудника Аргайл. Они также являются духовным заветом для всех, кто причастен к извлечению этих драгоценных камней из шахты в далекой Западной Австралии и демонстрации их всему миру». Коллекция 2021 года продолжила траекторию двузначного роста цен, обретя 19 победителей торгов из девяти стран. Лот № 1, Argyle Eclipse™ («Превосходство Аргайла») - бриллиант весом 3,47 карата насыщенного розового цвета - был выигран знаменитым австралийским ювелиром Джоном Каллейей (John Calleija), чья компания является обладателем звания Argyle Pink Diamonds Select Atelier™ («Избранная мастерская розовых бриллиантов Аргайл»). Джон Каллейя также выиграл тендер на лот № 5, Argyle Bohème™ («Богема Аргайла») - бриллиант ярко-красного цвета весом 1,01 карата. Поскольку в Австралии действуют ограничения в связи с пандемией COVID-19, Джон Каллейя сделал заявку на торгах исключительно на основе виртуального просмотра коллекции. Он сказал по этому поводу: «Быть частью данной исторической коллекции - это исключительная возможность и привилегия. Мы гордимся тем, что являемся хранителями этих уникальных австралийских драгоценностей, и рады быть частью их непреходящего наследия».
Три других выдающихся бриллианта из коллекции Argyle Pink Diamonds 2021 года были выиграны давними участниками торгов: лот № 2, Argyle Stella™ («Звезда Аргайла») и лот № 4, Argyle Solaris™ («Солнечный Аргайл») отправляются в Сингапур, а лот № 3, Argyle Lumiere™ («Светоч Аргайла») - в США.
Принимая во внимание период в 37 лет, в течение которого на руднике Аргайл производились розовые бриллианты для мировых рынков, компания Rio Tinto приняла решение сохранить бренд Argyle Pink Diamonds™ («Розовые бриллианты Аргайла») и свои позиции в качестве выдающегося специалиста по цветным бриллиантам.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished