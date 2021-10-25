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27 сентября 2021
Гонконгская Kunming Diamonds выиграла тендер на последние редкие голубые и синие бриллианты с рудника Аргайл компании Rio Tinto
Фото: Rio Tinto
Вся коллекция «Once in a Blue Moon» («Голубая редкость») компании Rio Tinto, состоящая из 41 лота тщательно отобранных голубых, синих и фиолетовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle), была выиграна одним участником прошедшего тендера - гонконгской фирмой Kunming Diamonds, специализирующейся на цветных бриллиантах.
Сделанная на тендере компанией Kunming Diamonds историческая заявка мирового значения на 24,88 карата последних «сверхредких» голубых и синих драгоценных камней из региона Восточный Кимберли в штате Западная Австралия, является важным моментом в истории рудника Аргайл и индустрии цветных алмазов.
Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), исполнительный директор Kunming Diamonds, сказал по этому поводу: «Мы рады стать причастными к наследию Аргайл в этот исторический момент, приобретя коллекцию «Once in a Blue Moon». Мы дорожим тем, что стали хранителями последних австралийских сокровищ из этого культового и определяющего отрасль рудника, надеясь на то, что в ближайшие годы перед нами раскроются невероятные возможности».
На руднике Аргайл время от времени добывались маленькие голубые, синие и фиолетовые алмазы прекрасных оттенков, и с его закрытием крайне маловероятно, что когда-либо появится еще одно такое предложение собранных вместе знаковых драгоценных камней в этом цветовом спектре из одного рудника.
Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman), исполнительный директор Rio Tinto Minerals, сказала, что редкость и красота бриллиантов в коллекции «Once in a Blue Moon» говорят о многом. «Они очень востребованы, это последняя ограниченная серия, и мы поздравляем Kunming Diamonds с их победной заявкой в торгах мирового значения», - добавила она.
В течение последнего десятилетия Kunming Diamonds тесно сотрудничала с рудником Аргайл, став Авторизованным партнером (Authorised Partner™) бренда Argyle Pink Diamonds™ и расширив свой глобальный опыт в области работы с цветными сертифицированными бриллиантами.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished