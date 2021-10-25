Petra Diamonds сократила чистый долг до 208 млн долларов

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Компания Petra Diamonds снизила свой консолидированный чистый долг до 207,6 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2021 года с 228,2 млн долларов на конец июня 2021 года.

Долг компании на 30 сентября 2020 года составлял 692,3 млн долларов.

Petra Diamonds заявила, что с момента запуска ее Проекта 2022 (Project 2022), который начался в июле 2019 года, стандартизированный процесс улучшения бизнеса стал частью операционной модели компании.

«Он используется не только для повышения производительности и снижения затрат, но и для улучшения других ключевых областей бизнеса, таких как безопасность, - отметили в компании. - В процессе генерации идей были отобраны и реализованы различные предложения в качестве тщательно контролируемых проектов с целью повышения производительности на всех предприятиях компании и оптимизации производственных и капитальных затрат по всей группе».

Petra Diamonds сообщила, что в рамках Проекта 2022 предполагается получение прибыли от операционной деятельности в годовом исчислении в размере около 70 млн долларов, и ожидается, что к концу июня 2022 года компания достигнет целевого показателя чистого свободного денежного потока в размере 100-150 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





