Эксклюзив

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

Petra Diamonds сократила чистый долг до 208 млн долларов

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Новости
Компания Petra Diamonds снизила свой консолидированный чистый долг до 207,6 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2021 года с 228,2 млн долларов на конец июня 2021 года.
Долг компании на 30 сентября 2020 года составлял 692,3 млн долларов.
Petra Diamonds заявила, что с момента запуска ее Проекта 2022 (Project 2022), который начался в июле 2019 года, стандартизированный процесс улучшения бизнеса стал частью операционной модели компании.
«Он используется не только для повышения производительности и снижения затрат, но и для улучшения других ключевых областей бизнеса, таких как безопасность, - отметили в компании. - В процессе генерации идей были отобраны и реализованы различные предложения в качестве тщательно контролируемых проектов с целью повышения производительности на всех предприятиях компании и оптимизации производственных и капитальных затрат по всей группе».
Petra Diamonds сообщила, что в рамках Проекта 2022 предполагается получение прибыли от операционной деятельности в годовом исчислении в размере около 70 млн долларов, и ожидается, что к концу июня 2022 года компания достигнет целевого показателя чистого свободного денежного потока в размере 100-150 млн долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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