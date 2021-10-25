Эксклюзив
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18 октября 2021
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Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
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Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Пол Зимниски прогнозирует, что к 2025 году рынок ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами почти удвоится
За пять лет, прошедших с тех пор, как ювелирные изделия с крупными и высококачественными лабораторными с бриллиантами начали выходить на широкий потребительский рынок, технология производства значительно улучшилась, количество поставщиков значительно увеличилось и многие розничные торговцы начали тестировать, а в некоторых случаях полностью переходить на новый продукт, отмечает ведущий аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) в пресс-релизе, посвященном опубликованному им материалу о производстве выращенных в лаборатории алмазов. Со временем участники отрасли разделились, осуществляя более конкретные бизнес-стратегии, будь то производство совсем недорогих ювелирных изделий с бриллиантами, углеродно-нейтральных фирменных бриллиантов или их применение в качестве «сверхматериалов», не имеющих отношения к ювелирному делу.
По оценкам, производство лабораторных бриллиантов для использования в ювелирных изделиях выросло всего с нескольких сотен тысяч каратов в год всего четыре года назад до почти 3 млн каратов в 2021 году на сумму почти 2 млрд долларов США, что соответствует доле в общем объеме мирового рынка бриллиантов в процентах, выражаемых от средних до самых высоких однозначных чисел. По прогнозам, к 2025 году эта цифра вырастет почти до 4 млрд долларов.
В дальнейшем, как представляется, многие потребители, выбирающие лабораторный бриллиант вместо природного, будут делать это из-за заметной разницы в цене. Основываясь на исследовании цен, потребитель может купить лабораторный бриллиант-солитер весом 2,15 карата, качество которого выше среднего уровня, по цене, эквивалентной цене природного бриллианта весом в 1,00 карат.
В целом разница в цене между лабораторными и природными бриллиантами как между двумя видами в последние годы неуклонно росла, в некоторых случаях увеличиваясь с разницы в 10-15% всего несколько лет назад до 75% или более в настоящее время - иными словами, эта разница является «скидкой» в цене лабораторного бриллианта по отношению к природному бриллианту аналогичного размера и качества.
Хотя вполне вероятно, что некоторые компании, занимающиеся лабораторными бриллиантами, будут успешно применять рычаги брендинга и другие стратегии, позволяющие их продуктам получить более высокую наценку по сравнению с большинством – особенно рядовых - лабораторных бриллиантов, в долгосрочной перспективе прогнозируется рост количества ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, которые будут продаваться с ориентацией на «модные украшения», то есть в качестве дешевых ювелирных изделий, меньше конкурирующих с дорогими ювелирными изделиями с природными бриллиантами.
Заглядывая в более отдаленное будущее, можно прогнозировать, что новые и развивающиеся промышленные применения алмазов будут стимулировать наибольший рост индустрии искусственных алмазов, будь то передовые устройства управления тепловыми процессами, медицинское оборудование, накопители энергии или полупроводники, и уже одно только это, по оценкам, образует отрасль стоимостью почти полтриллиона долларов. Размер рынка таких промышленных применений алмазов намного превышает размер рынка ювелирных изделий, и конечный пользователь в данном случае, скорее всего, будет неизбирательно подходить к тому, является ли алмаз искусственным или природным.
Полный материал на эту тему, включая таблицы данных и диаграммы, можно прочитать здесь.
Владимир Малахов, Rough&Polished