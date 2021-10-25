Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Gem Auctions DMCC в ноябре проведет тендер на алмазное сырье
На этом аукционе, который пройдет с 17 по 22 ноября 2021 года на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange), крупнейшем в мире предприятии в сфере торговли алмазами, Gem Auctions DMCC выставит на продажу более 100 000 каратов необработанных алмазов общей оценочной стоимостью более 50 млн долларов США. Рядовое сырье будет включать в себя как отдельные камни, так и партии алмазов.
Алан Дэвис, основатель Gem Auctions DMCC, так прокомментировал этот событие: «Gem Auctions DMCC — это кульминация 25-летнего опыта работы в алмазной и горнодобывающей промышленности, от создания разнообразных горнодобывающих предприятий до инновационных платформ для маркетинга необработанных драгоценных камней. Мы невероятно гордимся тем, что привезли эту высококачественную продукцию в Дубай на наш первый аукцион с тем, чтобы предложить ее крупнейшим потребителям алмазного сырья в мире».
Помимо того, что он является основателем Gem Auctions DMCC, Алан Дэвис в настоящее время является генеральным директором замбийской горнодобывающей компании Moxico Resources. Ранее он был генеральным директором подразделения Rio Tinto по полезным ископаемым и энергетике, где вводил новшества в добычу алмазов и тендерные операции с 2012 по 2016 год.
Дополнительную информацию о Gem Auctions DMCC можно найти на сайте www.gemauctions.ae. Стороны, заинтересованные в контакте с командой DMCC Gem Auctions, могут отправлять запросы по адресу support@gemauctions.ae.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished