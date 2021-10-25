Ангола за два года заработала более $ 5 млн на алмазах, добытых старателями

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По сообщениям СМИ, Ангола выручила около 5,1 млн долларов США от продажи добытых старателями алмазов в период с марта 2019 года по сентябрь 2021 года.

Информационное агентство Синьхуа процитировало наделенного исполнительными функциями администратора компании Endiama Ану Фейжо (Ana Feijo), сообщившую, что было произведено и продано 34 855,53 карата алмазного сырья по средней цене от 88 до 131,18 долларов за карат.

Ана Фейжо, выступавшая на совещании по оценке полупромышленной горнодобывающей деятельности в этой южноафриканской стране, сказала, что полупромышленная добыча обеспечила занятость более 4 600 рабочим по сравнению с более чем 1 000 рабочих, зарегистрированных в 2019 году.

Ангола планирует производить в год 14 млн каратов алмазов, добываемых промышленным способом.

В прошлом году в стране было добыто около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





