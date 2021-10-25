В этот праздничный сезон De Beers Forevermark отмечает высокий спрос на бриллианты в Южной Индии

Сегодня Новости

С наступлением праздничного сезона компания De Beers Forevermark оптимистично оценивает спрос на бриллианты в Южной Индии. Бренд уже засвидетельствовал огромный спрос в качестве ответа на прошедшую вторую волну коронавирусной пандемии и с нетерпением ожидает роста потребления ювелирных изделий с бриллиантами более чем на 35-40 процентов в течение следующих нескольких месяцев.

Бренд продолжает расти в Южной Индии, крупнейшем рынке для De Beers Forevermark в стране. Всего у компании на 60 рынках в Индии насчитывается 270 магазинов, в то время как в настоящее время в Южной Индии у нее открыто около 100 магазинов. У бренда в Индии также есть 10 эксклюзивных бутиков, и к следующему году их планируется увеличить до 30.

В настоящее время компания сосредоточена на консолидации на юге страны, поскольку видит огромный потенциал в растущем количестве станций метро, городов второго и третьего уровней в данном регионе.

Комментируя перспективы праздничного сезона, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор подразделения De Beers India, сказал: «В предстоящем праздничном и свадебном сезоне рынок продемонстрирует хороший рост. Несмотря на то, что 2020 год стал большим препятствием из-за пандемии, мы полагаем, что праздничный сезон 2021 года будет самым сильным за десятилетие, и ожидаем, что его результаты будут на 25-30% выше, чем в 2019 году, который был нашим лучшим годом. Траектория роста для нас была очень сильной в последние несколько лет, и мы надеемся, что она будет продолжаться. Один из ключевых уроков, извлеченных нами из пандемии, состоит в том, чтобы ценить то, что является подлинным и реальным».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



