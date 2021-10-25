Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
В этот праздничный сезон De Beers Forevermark отмечает высокий спрос на бриллианты в Южной Индии
Бренд продолжает расти в Южной Индии, крупнейшем рынке для De Beers Forevermark в стране. Всего у компании на 60 рынках в Индии насчитывается 270 магазинов, в то время как в настоящее время в Южной Индии у нее открыто около 100 магазинов. У бренда в Индии также есть 10 эксклюзивных бутиков, и к следующему году их планируется увеличить до 30.
В настоящее время компания сосредоточена на консолидации на юге страны, поскольку видит огромный потенциал в растущем количестве станций метро, городов второго и третьего уровней в данном регионе.
Комментируя перспективы праздничного сезона, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор подразделения De Beers India, сказал: «В предстоящем праздничном и свадебном сезоне рынок продемонстрирует хороший рост. Несмотря на то, что 2020 год стал большим препятствием из-за пандемии, мы полагаем, что праздничный сезон 2021 года будет самым сильным за десятилетие, и ожидаем, что его результаты будут на 25-30% выше, чем в 2019 году, который был нашим лучшим годом. Траектория роста для нас была очень сильной в последние несколько лет, и мы надеемся, что она будет продолжаться. Один из ключевых уроков, извлеченных нами из пандемии, состоит в том, чтобы ценить то, что является подлинным и реальным».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished