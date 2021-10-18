Petra Diamonds почти вдвое увеличила выручку за первый квартал

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Выручка Petra Diamonds выросла на 48%, до 114,9 млн долларов США, в первом квартале 2022 финансового года по сравнению с 77,7 млн долларов годом ранее благодаря выручке от продажи исключительных камней в течение квартала, которые в общей сложности принесли компании 50,2 млн долларов.

В сообщении, распространенном Petra Diamonds, говорится, что выручка в первом квартале также увеличилась за счет достигнутых цен на алмазы, которые выросли на сопоставимые камни примерно на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 финансового года.

«Компания показала очень высокие показатели выручки благодаря исключительному объему продаж камней, что поддерживалось устойчивым ростом алмазного рынка», - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy).

Однако в годовом исчислении объем производства упал на 12%, до 861 991 каратов, в первом квартале с 974 346 каратов в тот же период годом ранее из-за запланированного снижения добычи руды в тоннах и содержания алмазов в руде в рамках стратегии по сокращению попадания отходов на рудник Финш (Finsch) в Южной Африке.

Производство сырья выросло на 8% по сравнению с 794 952 каратами в четвертом квартале 2021 финансового года.

Согласно компании, это увеличение следует за мерами по устранению воздействия попадания отходов на рудник Финш в Южной Африке.

Petra Diamonds сообщила, что ее прогноз по добыче алмазов на 2022 финансовый год составляет от 3,1 до 3,4 млн каратов.

В сообщении компании говорится, что проекты перестройки рудников Финш и Коффифонтейн (Koffiefontein), начатые в июле 2021 года, продолжаются, и компания предоставит дополнительную информацию по этим проектам в феврале 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





