GJEPC запрашивает прямые поставки алмазного сырья от АЛРОСА

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) 22 октября 2021 года приветствовал в своем офисе в Мумбае представителей АЛРОСА, в число которых входили Евгений Агуреев, заместитель генерального директора, Станислав Мартанус, руководителя Центра клиентской политики, и Дмитрий Амелькин, директор по развитию объединенного ограночного комплекса компании.

GJEPC предложил создать механизм прямых поставок природных алмазов со стороны АЛРОСА, особенно микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) Индии. GJEPC также проинформировал руководство АЛРОСА о своей недавно созданной аукционной платформе Surat International DiaTrade Center (SIDC), специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ) в производственном центре Сурата.

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал в связи с этим: «Мы обсудили возможные пути сотрудничества с АЛРОСА и вскоре представим план с тем, чтобы нашему сектору ММСП был обеспечен прямой доступ к алмазному сырью от мирового лидера в добыче алмазов».

Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА, заявил: «Я счастлив лично встретиться со своими коллегами из Индии спустя почти два года. С точки зрения АЛРОСА, Индия остается важнейшим центром производства бриллиантов, а также третьим по величине потребителем ювелирных изделий с бриллиантами. Я уверен, что сегодняшние обсуждения еще больше укрепят индийско-российское сотрудничество в алмазной сфере и принесут пользу трубопроводу природных алмазов в целом».

АЛРОСА ожидает стабильного роста производства в этом году: добыча алмазов оценивается в 31,5 млн каратов с возможностью увеличения до 33 млн каратов.

Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Сотрудничество GJEPC с АЛРОСА по различным направлениям, включая прямые поставки алмазного сырья, будет в дальнейшем способствовать более качественному и конкурентоспособному обслуживанию мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий по сравнению с другими сегментами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





