Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Вчера
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GJEPC запрашивает прямые поставки алмазного сырья от АЛРОСА
GJEPC предложил создать механизм прямых поставок природных алмазов со стороны АЛРОСА, особенно микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) Индии. GJEPC также проинформировал руководство АЛРОСА о своей недавно созданной аукционной платформе Surat International DiaTrade Center (SIDC), специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ) в производственном центре Сурата.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал в связи с этим: «Мы обсудили возможные пути сотрудничества с АЛРОСА и вскоре представим план с тем, чтобы нашему сектору ММСП был обеспечен прямой доступ к алмазному сырью от мирового лидера в добыче алмазов».
Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА, заявил: «Я счастлив лично встретиться со своими коллегами из Индии спустя почти два года. С точки зрения АЛРОСА, Индия остается важнейшим центром производства бриллиантов, а также третьим по величине потребителем ювелирных изделий с бриллиантами. Я уверен, что сегодняшние обсуждения еще больше укрепят индийско-российское сотрудничество в алмазной сфере и принесут пользу трубопроводу природных алмазов в целом».
АЛРОСА ожидает стабильного роста производства в этом году: добыча алмазов оценивается в 31,5 млн каратов с возможностью увеличения до 33 млн каратов.
Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Сотрудничество GJEPC с АЛРОСА по различным направлениям, включая прямые поставки алмазного сырья, будет в дальнейшем способствовать более качественному и конкурентоспособному обслуживанию мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий по сравнению с другими сегментами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished